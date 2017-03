De ce «de îndatã» si nu «extraordinarã»?

vineri, martie 31, 2017, 3:00

Opozitia din Consiliul Judetean Vaslui nu a agreat organizarea sedintei de îndatã, dedicatã trecerii unor proiecte pe Programul National de Dezvoltare Localã. Ei au opinat cã o sedintã de îndatã se organizeazã atunci când sunt calamitãti, iar aprobarea proiectelor nu se înscrie în aceastã tipologie. În opinia liberalilor, o sedintã extraordinarã ar fi fost mult mai utilã. Conducerea CJ a motivat «de îndatã» cã lista de proiecte trebuie sã ajungã la Ministerul Dezvoltãrii pânã la sfârsitul acestei luni. Adicã astãzi!

Consilierii liberali din Consiliul Judetean (CJ) Vaslui nu au inteles motivele pentru care au fost convocati in sedintã de indatã. Desfãsuratã miercuri, incepand cu ora 16.00, sedinta a fost dedicatã includerii mai multor investitii in Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL). Imediat dupã ce Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a citit proiectele aflate pe ordinea de zi, Liviu Iacob, consilier PNL, a precizat cã din materialul de sedintã nu rezultã caracterul exceptional care sã justifice convocarea unei sedinte de indatã. ‘Proiectele au o oarecare urgentã. CJ ar fi putut convoca o sedintã extraordinarã pe data de 31 martie. Caracterul exceptional al unei sedinte de indatã reise din existenta unei calamitãti, catastrofe, a unei probleme legate de asigurarea ordinii publice. Nu am vãzut pe ordinea de zi asa ceva’, a spus Liviu Iacob. ìPutem sã evitãm sã finantãm aceste drumuri si facem sedintã in data de 31 martie. Fiecare are atitudinea pe care o doreste. Nu faceti aceste lucruri pentru Buzatu, pentru cã, intr-o zi, eu nu o sã mai fiu! O sã rãmanã insã localitãti precum Rafaila, Todiresti, Dragomiresti si altele. Toti suntem animati sã facem ceva in acest judet! As trimite-o (lista de proiecte, n.r.) panã pe 15 aprilie, dar, din pãcate, trebuie trimisã panã la sfarsitul acestei luni’, a rãspuns Dumitru Buzatu.

Liberalii nu se împotrivesc proiectelor

Simona Polak, consilier PNL, a intervenit in sprijinul colegului sãu de partid si i-a cerut lui Dumitru Buzatu sã nu se supere pentru pozitia lui Liviu Iacob. ‘Este o sedintã de indatã. Proiectele au fost puse azi (miercuri, 29 martie), iar telefonul pentru convocarea la sedintã l-am primit ieri. Nu se opune nimeni reabilitãrii drumurilor din judetul Vaslui. Dacã este cazul, venim si noaptea’, a intervenit Simona Polak. Comentand schimbul de replici din cadrul sedintei, Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, a spus cã, atunci cand se organizeazã o sedintã de indatã, chemarea consilierilor judeteni este instantã. ìProiectele trebuie sã ajungã in cel mai scurt timp pe masa Ministerului Dezvoltãrii. Dacã cele nouã proiecte vor fi aprobate si vor primi finantare, ele aduc o plus valoare realã in economia judetuluiî, a punctat Ciprian Trifan.

Investitiile PNDL

Printre proiectele trecute pentru finantare pe PNDL se numãrã reabilitarea mai multor drumuri judetene, precum si a unor unitãti de invãtãmant. Propunerile de proiecte de investitii pe PNDL vor intra in analiza Ministerului Dezvoltãrii. ìAveam nevoie de aceste hotãrari panã la sfarsitul acestei luni. Aceste proiecte vor putea intra astfel in evaluare in sãptãmana viitoare. Avem sapte drumuri judetene in executie in acest moment pe PNDL, avem peste 15 milioane de lei alocati pentru reabilitarea sistemului de apã si canal pe OUG 28, in Barlad si Husi. De asemenea, am intocmit proiectele pe programul national pentru finantare pentru a rezolva o problemã care marcheazã activitatea in judetul nostru. Este vorba despre construirea unor legãturi de drumuri asfaltate intre diverse centre de comune si drumuri nationale si europene’, a explicat Dumitru Buzatu.