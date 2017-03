De 100 de ori femeie.. de ziua ei!

joi, martie 9, 2017, 3:00

Când s-a nãscut bârlãdeanca Mariea Dospin, mai exact pe 8 martie 1917, nimeni nu stia de Ziua Internationalã a Femeii. Abia când a împlinit 60 de ani toate femeile din lume au fost celebrate odatã cu ea. Ieri, Tanti Mariea, a împlinit exact 100 de ani si a fost aniversatã cum nu se astepta: conducerea Primãriei i-a cãlcat pragul.

Centenarul Doamnei Mariea Dospin a gãsit-o cum nu se putea mai bine. Rutina zilnicã nu i-a dat niciun indiciu cã ziua de 8 martie 2017 ii va aduce o suprizã care avea sã ii facã o plãcere aparte. Stia cã ieri va implini 100 de ani, dar nici prin cap nu i-a trecut cã va avea oaspeti ceva mai diferiti fatã de cei care au obisnuit-o in ultimul timp. Asa se face cã, la primele ore ale… pranzului, insusi primarul si viceprimarul Barladului au ciocãnit la usa sãrbãtoritei pentru a-i face o surprizã. Dumitru Boros si Roxana Miron Feraru au fost intampinati de o doamnã cu fata blandã si linistitã. S-a bucurat enorm de musafiri, in prezenta fiicei sale – complicea celor doi edili din fruntea Primãriei Barlad – si i-a primit cum a stiut mai bine. Secretul logevitãtii sale: bunãtatea sufleteascã, dragostea fatã de familie si o privire blandã pentru orice om care i-a cãlcat pragul vreodatã.’Un moment emotionant, in adevãratul sens al cuvantului, dar pe care l-am depãsit imediat datoritã energiei extraordinare emanate de aceastã doamnã. Ziua in sine are o semnificatie aparte pentru orice bãrbat care are in viata sa o reprezentantã a sexului frumos, insã, atunci cand esti fatã in fatã cu o doamnã de 100 de ani, nãscutã de Ziua Femeii, sentimentul este cu atat mai special. Ce putem spune mai mult decat sã ii dea Dumnezeu multã sãnãtate, vivacitate si spirit mereu tanãr, asa cum meritã de altfel orice femeie din viata noastrã, a bãrbatilor’, a spus primarul Dumitru Boros. Ca la orice ßpetrecere’ mai specialã, oaspetii nu puteau veni cu mana goalã si i-au adus Doamnei Mariea flori, o diplomã aniversarã si un sprijin financiar, toate in semn pretuire si respect pentru ceea ce a insemnat si incã mai inseamnã ea in familie si chiar si in societate. Adicã un model de bunãtate, dãruire, cumpãtare, incredere si… feminitate centenarã. Si pentru ca ziua sã se incheie cat mai frumos pentru un numãr cãt mai mare de doamne si doamnisoare din Barlad, primarul Dumitru Boros s-a oprit si in toate birourile institutiei pe care o conduce, pentru a le sãrbãtori si pe angajatele din subordine. Cert este cã ßvedetele zilei’ s-au simtit cel putin la fel de bine pe cat s-a simtit primarul Boros, indelung strans in brate si ßmurdãrit’ de ruj…