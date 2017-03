Curtea de Arbitraj, o variantã avantajoasã de solutionare a litigiilor comerciale

marți, martie 7, 2017, 3:00

Vineri, 10 martie, la ora 11.00, în sala de conferinte a Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui va avea loc o dezbatere pe tema arbitrajului, ca procedurã alternativã de solutionare a litigiilor comerciale.

Cordonatorul dezbaterii va fi Rozica Suditu, presedintele Curtii de Arbitraj Comercial de pe langã CCIA Vaslui. Invitat special in cadrul intalnirii este Stefan Diaconu, presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International, de pe langã Camera de Comert si Industrie a Romaniei. ‘Evenimentul isi propune o abordare pragmaticã a servicilor de mediere si solutionarea pe cale arbitralã a litigiilor intervenite in derularea unui contract, intr-o atmosferã lipsitã de rigiditate si din perspectiva de a nu compromite iremediabil relatiile comerciale sau civile intre pãrti. Dezbaterea se adreseazã investitorilor, administratorilor si managerilor societãtilor comerciale, personalului de conducere si executie al departamentelor economice si birourilor cu profil juridic. Eveni mentul mai vizeazã consilierii juridici si economici, consultantii angajati sau care oferã servicii entitãtilor si operatorilor economici’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. În partea a doua a reuniunii va fi fãcutã o prezentare a proiectului ‘PRE-SOLVE’ si a instrumentelor generate in cadrul acestuia privind prevenirea incapacitãtii de platã si insolventei. Printre avantajele recurgerii la arbitraj se numãrã solutionarea rapidã a litigiului, cheltuieli arbitrale reduse, judecarea litigiului de cãtre arbitri specializati, impartiali si independenti, confidentialitatea dosarului litigiului. Hotãrarea arbitralã este definitivã si obligatorie pentru pãrti, nu este supusã apelului. Singura cale de atac este actiunea in anulare, care se exercitã in temeiul Codului de procedurã civilã. Pentru a putea solutiona litigiile pe aceastã cale, la incheierea contractului comercial dintre cele douã pãrti, trebuie mentionatã clauza compromisorie.