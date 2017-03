Cursuri gratuite pentru someri

marți, martie 21, 2017, 3:00

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui organizeazã gratuit cursuri de calificare/ recalificare pentru someri. Planul de formare profesionala pentru anul in curs cuprinde o gama variata de meserii/ ocupatii, incluzand cursuri de calificare/ recalificare, initiere, perfectionare si specializare. Cursurile de calificare/ recalificare se adreseaza persoanelor cu studii diferite de pregatire: invãtãmant obligatoriu (inclusiv persoane care nu au absolvit invãtãmantul obligatoriu – la cursurile de nivel 1 de calificare), scoli de arte si meserii, scoli profesionale si liceu. În aprilie, AJOFM Vaslui intentioneazã sã deruleze urmãtoarele programe de formare profesionalã: in municipiul Vaslui – ‘asfaltator’, pentru 14 someri, ‘inspector resurse umane’, pentru 20 someri, ‘manichiurist-pedichiurist’, pentru 14 someri; in municipiul Barlad – ‘ingrijitor bãtrani’, pentru 25 de someri, ‘confectioner asamblor articole din textile’, pentru 26 someri; in municipiul Husi – ‘coafor’, pentru 14 someri, ‘cusãtor din piele si inlocuitori’, pentru 20 someri. Cursurile sunt gratuite si pentru somerii neindemnizati aflati in evindenta agentiei ca persoane in cãutarea unui loc de muncã.