Credite pentru crescãtorii de pãsãri sau porcine

marți, martie 14, 2017, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) elibereazã, în aceste zile, adeverinte pentru beneficiarii Mãsurii 14T (fosta mãsura 215) – Plãti privind bunãstarea animalelor, care intentioneazã sã acceseze credite în vederea finantãrii activitãtilor curente, de la institutiile bancare si nebancare, ce au încheiat conventii cu APIA pentru anul de cerere 2017. Crescãtorii de porcine si de pãsãri pot beneficia de credite garantate de stat de pânã la 90% din suma înscrisã în adeverinta cuvenitã beneficiarului pentru Plãtile privind bunãstarea animalelor, Campania 2017.

Crescãtorii de pãsãri sau de porcine care, la inceputul anului, au depus cereri de subventie aferente Mãsurii 14T (fosta mãsura 215), Plãti privind bunãstarea animalelor, pot accesa credute agricole garantate de stat si cu o dobandã preferentialã, in vederea finantãrii activitãtilor curente. Potrivit conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii si institutii bancare si nebancare din Romania, aceste credite se pot obtine pe baza unor adeverinte eliberate de Centrele Judetene APIA. La solicitarea scrisã a fermierului, APIA elibereazã o adeverintã prin care confirmã cã acesta a depus cerere de platã in perioada 03. – 31.01.2017 aferentã anului de angajament 01.01. – 31.12.2017, pentru Mãsura 14T – Plãti in favoarea bunãstãrii animalelor – pachetul a (porcine) sau – pachetul b (pãsãri). De asemenea, prin adeverintã se confirmã valoarea de 70% pentru pachetul a si valoarea de 50% pentru pachetul b, din valoarea sumei solicitate in cererea de platã aferentã anului de angajament 2017. Valoarea creditului va fi de panã la 90% din suma inscrisã in adeverinta cuvenitã beneficiarului pentru Plãtile privind bunãstarea animalelor, Campania 2017. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) si Fondul National de Garantare a Creditului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garanteazã maxim 80% din valoarea fiecãrui credit acordat de bãnci fermierilor. Începand cu data de 1 martie, dobanda aferentã acordãrii creditelor a scãzut cu 0,5%, panã la RON-ROBOR 6M+maxim 2%. ßÎn ce priveste comisioanele practicate de institutiile finantatoare, APIA atrage atentia fermierilor care doresc sã acceseze credite pentru finantarea capitalului de lucru in vederea desfãsurãrii activitãtilor curente, sã analizeze cu atentie sporitã solutiile de finantare propuse de institutiile financiar-bancare si nebancare in ceea ce priveste costul acestora, astfel incat sã aleagã modalitãtile de finantare care rãspund cel mai bine necesitãtilor proprii. Toate conventiile incheiate intre APIA, institutiile bancare si nebancare si FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul institutiei, la adresa: www.apia.org.ro, in sectiunea Conventii, Acorduri, Protocoale’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul institutiei.