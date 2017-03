Copil de 9 ani lovit, pe trotuar, de o dubitã!

joi, martie 23, 2017, 3:00

Un copil a cãzut victima inconstientei unor soferi, fiind lovit în plin, în timp ce se deplasa pe trotuar, de o dubitã care a încercat sã evite un alt autoturism, care a fãcut o manevrã la stânga fãrã sã se asigure. Copilul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgentã, aflat la doi pasi de locul accidentului, si a intrat direct în operatie.

Ieri, un bãiat in varstã de 9 ani se deplasa pe trotuarul din fata SJU Vaslui, si a fost lovit in plin de o dubitã a cãrui sofer, un bãrbat in varstã de 40 de ani, a incercat sã evite coliziunea cu autoturismul din fata sa, condus de o femeie in varstã de 56 de ani, din Vaslui, care se deplasa pe acelasi sens de mers, spre Moara Grecilor, si care, la un moment dat, a fãcut un viraj la stanga. Dubita care a accidentat copilul a ajuns in santul de la marginea drumului, fiind nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare pentru evacuarea soferului. Victima a fost preluatã de o ambulantã SAJ si transportatã la spitalul din apropiere. Acolo, copilul a fost supus de urgentã unei interventii chirurgicale, dat fiind cã, pe langã alte traumatisme, medicii au constatat cã suferise o rupturã de splinã, fapt care a necesitat operarea sa de urgentã. ‘Evenimentul a fost sesizat, in jurul orei 13.15, la numãrul de urgentã 112, la fata locului deplasandu-se politistii Biroului Rutier din cadrul IPJ Vaslui. Din primele cercetãri a rezultat cã, pentru a evita impactul cu un autoturism care se deplasa pe acelasi sens de mers, soferul unei autoutilitare a virat brusc la dreapta, a intrat pe trotuar, unde a acrosat un minor in varstã de 9 ani, care era pe trotuar. În urma impactului, minorul a suferit vãtãmãri corporale si a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Ambii conductori auto au fost testati alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În acest caz, se efectueazã cercetãri su aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã, urmand a fi stabilite cu exactitate imprejurãrile in care s-a produs accidentul’, au declarat reprezentantii IPJ Vaslui.