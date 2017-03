Copiii cu vârsta pânã în trei ani, scosi de la întretinere

joi, martie 23, 2017, 3:00

Copiii minori, cu varsta panã la trei ani, pot fi exceptati de la calculul cheltuielilor de intretinere si de la cel al cheltuielilor asociatiei de proprietari, potrivit unui proiect de lege adoptat, marti, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari are ca obiect de reglementare exceptarea copiilor minori cu varsta de panã la trei ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale si de la calculul cheltuielilor pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari. ßAsociatiile de proprietari pot hotãri exceptarea de la plata cheltuielilor prevãzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu varsta de panã la trei ani. Termenul de platã a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunarã de platã, este de maximum 20 de zile calendaristice’, se aratã in proiect. Acesta a fost adoptat si de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional.