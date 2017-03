Consolare imposibilã pentru PNL: mai multi pentru comunele lor

joi, martie 2, 2017, 3:00

Sedinta Consiliului Judetan Vaslui de marti, în care s-a discutat distribuirea banilor pe care institutia i-a împãrtit comunelor în vederea echilibrãrii bugetelor locale, a fost destul de aprinsã. Consilierii liberali au cerut suplimentarea sumelor alocate celor 13 comune conduse de alesi PNL, care ar fi fost defavorizate, banii urmând sã fie luati de la 19 comune PSD-iste „rãsfãtate”. Amendamentul propus de opozitie a fost respins, cu promisiunea presedintelui CJ Dumitru Buzatu cã cererea va fi luatã în considerare la urmãtoarea rectificare bugetarã. Dacã va fi justificatã. În schimb, un amendament al ALDE, de suplimentare cu 40.000 lei a fondurilor destinate comunei eni, a fost aprobat. Spre deosebire de liberali, consilierii ALDE si-au argumentat cererea.

Chiar in minoritate, consilierii judeteni liberali vor neapãrat sã-si impunã punctul de vedere in Consiliul Judetean Vaslui, o astfel de situatie fiind intalnitã la sedinta de marti, 28 februarie. Acestia au avut observatii la proiectul de hotãrare privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017. Concret, este vorba de felul in care conducerea CJ a repartizat suma de 18,862 milioane lei, respectiv cota de 20% din totalul alocãrilor judetene de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Desi in expunerea de motive a proiectului de hotãrare se explica faptul cã la repartizarea sumelor s-a avut in vedere si sumele repartizate de AJFP Vaslui, precum si de nevoile fiecãrui UAT in parte, consilierii liberali au considerat cã primãriile PNL-iste au fost dezavantajate la ‘marea impãrtealã’. ‘Am observat cã localitãtile conduse de primari liberali au primit din partea CJ sume sub 200.000 lei, spre deosebire de comunele PSD-iste, care au primit mai multi bani. Toate comunele au nevoi foarte mari, si dorim sã fim langã standardul dumneavoastrã, de aceea propunem un amendament de modificare a alocãrii banilor pentru echilibrarea bugetelor locale’, a declarat consilierul Liviu Iacob, care a prezentat si propunerile prin care unui numãr de 13 comune liberale li se majora bugetul cu sume intre 15 si 40 mii lei, in detrimentul altor 19 comune, PSD-ste. Din pãcate, lucru observat si de vicepresedintele CJ, Ciprian Trifan, nu a fost prezentatã nicio justificare legatã de mãrimea sau nevoile financiare ale comunelor respective. Mai mult, consilierii liberali au propus, de exemplu, suplimentarea fondurilor pentru Stãnilesti, care, de la Finantele Publice, a primit cea mai mare alocare bugetarã, 1,492 milioane lei, de 3 ori mai mult decat multe comune. Amendamentul propus de consilierii liberali a fost respins, nu inainte ca presedintele Dumitru Buzatu sã sublinieze: ‘Am explicat clar felul in care am impãrtit acesti bani, fãrã a tine cont de culoarea politicã a primarilor. Am consultat primãriile, unele dintre ele au nevoi speciale, ne-am arãtat intreaga disponibilitate, si consider cã am fãcut o impãrtire echitabilã. Am analizat amendamentul propus de dumneavoastrã, vom tine cont de propunere si, la urmãtoarea rectificare bugetarã, vom aloca mai mult comunelor liberale, dacã acest lucru se justificã. Dacã veti accepta, bine, dacã nu, sper cã va exista o majoritate consistentã care va aproba aceastã hotãrare’… lucru care s-a si intamplat, cu toate cã liberalii au votat impotrivã. Ulterior, consilierii din opozitie au mai primit o loviturã ‘de imagine’: un amendament pe aceeasi temã la proiectul de hotãrare propus de consilierii ALDE a fost votat cu acordul majoritãtii. Acesta a vizat suplimentarea cu 40.000 lei a sumei repartizate in scopul echilibrãrii bugetului local comunei Vãleni. Consilierii ALDE nu doar cã au motivat cererea lor, prin nevoia primãriei de a intabula terenurile pe care au fost construite case in zonã inundabilã si, ulterior, in vederea obtinerii de fonduri pentru construirea unor diguri, dar, mai mult, au prezentat si sursele, prin micsorarea alocãrilor cãtre comunele Ivãnesti si Codãesti.