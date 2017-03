Condamnare definitivã pentru membrii uneia dintre bandele de tâlhari minori din Bârlad

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a admis contestatia procurorilor împotriva sentintei judecãtorilor bârlãdeni prin care mare parte dintre cei 12 membri unei bande de bande de tâlhari minori care au terorizat orasul au primit pedepse foarte mici. Capului grupãrii, Adrian Cosmin Drosu, recidivist în ale tâlhãriilor si furturilor, i s-a majorat condamnarea de 3 ani primitã cu alte 530 de zile de închisoare, un rest de pedeapsã rãmas neexecutat din condamnãri anterioare. Cu alte douã exceptii, Sebastian Brahnaru si Andreea Grecu, initial achitati, acum condamnati la 6 luni de asistare zilnicã, judecãtorii ieseni au mentinut pedepsele neprivative de libertate acordate initial celorlalti infractori minori.

Mai bine de un an, bãrlãdenii, in special cei fãrã apãrare, adolescenti ori persoane in varstã, au fost terorizati douã grupãri de talhari, cei mai multi minori, specializati in talhãrii si furturi din magazine. Cele douã grupãri, care numãrau in total 18 de membri, aveau un numitor comun, un adolescent de 18 ani, Adrian Cosmin Drosu, specializat in astfel de fapte, si care mai avea deja alte douã condamnãri cu executare. Dupã ce a ispãsit o parte din pedeapsã, judecãtorii brãileni au decis, in 2015, eliberarea sa, in loc fiind luatã mãsura asistãrii zilnice pe o perioadã de 6 luni. Imediat ce s-a vãzut liber, Drosu a racolat mai multi minori, impreunã cu care, doar in primele 2 luni a anului trecut, a talhãrit 6 persoane si au furat bunuri din societãti comerciale. Metoda de operare era aceeasi, Drosu deposeda prin violentã victima de telefonul mobil, sacosa sau geanta, plasa complicelui marfa furatã, dupã care dispãreau in directii diferite. Dupã retinerea, si apoi, arestarea lui preventivã, extinzand cercetãrile, politistii barlãdeni au identificat mai multi tineri, grupati in douã gãsti, care se ocupau de astfel de fapte. Ulterior, pe rolul Judecãtoriei Barlad, au fost inaintate douã dosare, prin care 7, respectiv 12 tineri, dintre care 3 adolescente, au fost trimisi in judecatã sub acuzatii care cuprind talhãrie calificatã, furt calificat, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri, ori tãinuirea de bunuri furate, in ambele dosare, cap de afis fiind Adrian Cosmin Drosu. În octombrie, respectiv decembrie 2016, judecãtorii barlãdeni au pronuntat primele sentinte in aceste dosare, dand dovadã de mare ingãduintã fatã de inculpati. Pentru cã toti erau minori, ori pentru cã o parte dintre victime si-au retras plangerea, 9 talhari au fost achitati, iar asupra celorlalti, judecãtorii au luat mãsura preventivã a asistãrii zilnice pe perioade intre 4 si 6 luni. Doar 2 tineri, Sorin Gigi Dura si Ionut Bogdan Sãndulache, au fost condamnati la pedepse cu inchisoare, primul, la 8 luni si 40 de zile, cu amanarea executãrii pedepsei, iar al doilea, la 2 ani de inchisoare cu executare. La fel, capul grupãrii, Adrian Cosmin Drosu, cel care avea la activ si cele mai multe infractiuni, in plus, judecãtorii adãugand la pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare, si cele 6 luni de asistare zilnicã din condamnarea anterioarã, transformatã tot in inchisoare cu executare. Procurorii au contestat, la momentul respectiv, ambele sentinte, primul dintre dosare, cel in care alãturi de Drosu au mai fost implicati alti 8 minori, 4 dintre ei achitati, iar celorlalti 5, inclusiv ‘sefului’, aplicandu-se doar o mãsurã a asistãrii zilnice pe o peroadã de 4 luni, in ciuda faptului cã acestia sãvarsiserã peste 20 de furturi si talhãrii, fiind incã pe rolul Curtii de Apel Iasi. Celãlalt dosar, in care, alãturi de Adrian Cosmin Drosu au fost condamnati, la inceputul lunii februarie, alti 11 minori, si-a avut luni finalitatea. Surprinzãtor, in ciuda faptului cã nu mai putin de 14 persoane sau societãti comerciale au victimele grupãrii de hoti si tãlhari minori, judecãtorii ieseni au mentinut, in cea mai mare parte, prevederile sentintei date de Judecãtoria Barlad. Doar in cazul a doi dintre minorii achitati initial, Sebastian Brahnaru si Andreea Grecu, implicati in mai multe furturi, le-a fost schimbatã sentinta, asupra lor fiind luatã mãsura nepriativã de libertate a asistãrii zilnice pe o perioadã de 6 luni. Lui Ionut Bogdan Sãndulache, judecãtorii ieseni au decis majorarea pedepsei cu un an a pedepsei initiale date cu executarea in regim de detentie. La fel, in cazul lui Adrian Cosmin Drosu, cãruia Curtea de Apel Iasi i-a majorat perioada de timp pe care acesta o va petrece dupã gratii. Acestia au adãugat la pedeapsa principalã, de 3 ani de inchisoare, restul de 530 de zile rãmas de executat din condamnãrile anterioare, in loc de cele 6 luni de asistare zilnicã transformate de judecãtorii barlãdeni in internare in centru de detentie. Cu exceptia celor doi care au primit condamnãri definitive cu executarea pedepsei in regim de detentie, tuturor celorlalti condamnati le-au fost ridicate mãsurile preventive aplicate initial, de arest la domiciliu ori control judiciar, fiind practic liberi sã comitã noi astfel de acte. Rãmane de vãzut dacã acestia vor privi celementa judecãtorilor ca o slãbiciune, si vor continua sã comitã noi infractiuni, caz in care, cel mai posibil vor avea parte pe viitor de condamnãri la inchisoare, sau vor invãta ceva din lectia primitã.