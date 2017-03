Condamnare definitivã pentru Laurentiu Turbatu, fostul sef al Politiei Locale Vaslui

luni, martie 20, 2017, 3:00

Pentru cã, pe perioada cât a fost comandantul Politiei locale a municipiului Vaslui, a delapidat peste 207 mii lei, contravaloarea carburantului folosit în misiuni de agenti, cu care se putea face înconjurul pãmântului, Laurentiu Turbatu a fost condamnat în mai, anul trecut, la 5 ani de închisoare cu executare, si plata unei amenzi penale de 20.000 lei, sentintã contestatã de acesta. Joia trecutã, Curtea de Apel Iasi a admis apelul lui Turbatu si a decis reducerea cu un an a pedepsei aplicate initial, prin aplicarea principiului Legii penale cele mai favorabile. Pe lângã executarea în regim de detentie a pedepsei si interdictia ulterioarã, timp de 3 ani, de a ocupa vreo functie de conducere, ori de a fi gestionar sau administrator a unei societãti comerciale, Turbatu va trebui sã achite si prejudiciul, împreunã cu fostul contabil Paul Tunaru, condamnat definitiv la 1 an si 10 luni de închisoare cu suspendare.

În septembrie 2013, la capãtul unei anchete care a durat 2 ani, procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Vaslui au decis trimiterea în judecatã a lui Laurentiu Turbatu, fostul sef al Institutiei Gardienilor Publici, ulterior devenitã Politia Comunitarã si apoi Politia Localã a municipiului Vaslui, si a lui Paul Tunaru, contabilul institutiei, acuzati de fapte de coruptie. Concret, Turbatu a fost acuzat cã, în perioada 2005 – 2011, cu complicitatea lui Tunaru, ar fi falsificat foile de parcurs ale vehiculelor institutiei, trecând în plus, fictiv, sute de kilometri lunar, oprindu-si bonurile de benzinã, pe care le folosea în interes propriu sau încasa contravaloarea acestora. Peste 30 de agenti au fost cercetati în acest dosar si, ulterior, scosi de sub acuzare, dupã ce au povestit anchetatorilor cum erau obligati sã semneze foile de parcurs, în caz contrar erau sanctionati sau chiar îndepãrtati din institutie. Conform procurorilor, în perioada verificatã, Turbatu si-ar fi însusit circa 207.000 lei, contravaloarea a aproape 54 tone de carburant trecuti în plus pe foile de parcurs, fatã de consumul real al vehiculelor folosite în misiunile de patrulare si interventie. Initial, Judecãtoria Vaslui a restituit, în ianuarie 2014, dosarul cãtre procurori, pentru refacerea actului de sesizare a instantei, pentru ca procesul sã demareze efectiv în luna august a acelui an. Dupã mai bine de 2 ani de proces, timp în care au fost date nu mai putin de 21 de termene de judecatã si efectuate mai multe expertize contabile, în mai 2015, judecãtorii au dat o primã sentintã în acest dosar. Laurentiu Turbatu a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru delapidare, 2 ani de închisoare pentru instigare la fals intelectual, 1 an de închisoare pentru fals intelectual, si o amendã penalã în sumã de 20.000 lei, echivalentul a 200 zile amendã, pentru uz de fals. Prin contopirea acestor pedepse, Turbatu a fost condamnat la o pedeapsã totalã de 5 ani de închisoare si plata amenzii penale, la care se adaugã o pedeapsã complementarã de interzicere a unor drepturi, printre care acela de a fi gestionar, administrator ori de a detine o functie de conducere în cadrul unei institutii, si la plata unor cheltuieli de judecatã în sumã de 15.000 lei. Complicele sãu, Paul Tunaru, a primit o pedeapsã cu suspendare de 1 an si 10 luni de închisoare pentru complicitate la delapidare, instigare la fals intelectual si fals intelectual. În schimb, el a fost obligat sã presteze 60 de zile de muncã în folosul comunitãtii, la Primãrie sau la Goscom, la plata cheltuielilor de judecatã în sumã de 4.000 lei si, în solidar cu Laurentiu Turbatu, sã achite prejudiciul de 207.000 lei. Ambii condamnati au contestat aceastã sentintã, contestatie admisã joia trecutã de Curtea de Apel Iasi, care, rejudecând în laturã penalã, au decis ca Laurentiu Turbatu sã beneficieze de prevederile legii penale mai favorabile, respectiv Codul penal din 1969, care prevede pedepse mai usoare pentru aceste tipuri de infractiuni. Chiar dacã judecãtorii au mentinut pedeapsa pentru infractiunea principalã, cea de delapidare, si au transformat amenda penalã primitã pentru uz de fals în 2 luni de închisoare, acestia au redus substantial pedepsele aplicate pentru celelalte infractiuni astfel cã, prin contopire, pedeapsa finalã aplicatã lui Laurentiu Turbatu a fost redusã la doar 4 ani de închisoare cu executare si pedeapsa complementarã de interzicere a unor drepturi, la doar 3 ani. În schimb, lui Tunaru, care oricum scãpase „ieftin”, i-a fost respinsã contestatia împotriva sentintei Judecãtoriei Vaslui, astfel cã acesta a rãmas cu sentinta initialã, de 1 an si 10 luni de închisoare. Sentint a Curtii de Apel Iasi fiind definitivã, fostul sef al politistilor locali vasluieni, Laurentiu Turbatu, a fost condus la Penitenciarul Vaslui, unde-si va ispãsi pedeapsa.