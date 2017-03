Concursul National «Limba românã este patria mea», din dragoste pentru limba românã

luni, martie 20, 2017, 3:00

Participare masivã la Concursul National „Limba românã este patria mea”. În jur de 500 de elevi de clasele II-IV din judetul Vaslui si-au demonstrat, sâmbãtã, abilitãtile de scriere si exprimare în limba românã, în cadrul celei de-a IX-a editii a concursului organizat si desfãsurat la Scoala nr. 10 „Mihail Sadoveanu” din Vaslui. Alãturi de participantii directi, alti peste 250 de elevi, din nouã judete ale tãrii, au tinut sã arate cã iubesc si respectã limba românã, participând cu lucrãri în concurs.

Sambãtã, aglomeratie mare in zona Scolii nr. 10 ‘Mihail Sadoveanu’ din Vaslui, unitate ale cãrei sãli de clasã s-au umplut de elevi de clasa a II-a, a III-a si a IV de la 29 de scoli din intreg judetul Vaslui. Cei peste 550 de participanti directi inscrisi la faza judeteanã a Concursului National ‘Limba romanã este patria mea’ (187 elevi de clasa a IIa, din care au fost prezenti circa 140, 200 de clasa a III-a si 153 de clasa a IVa) au avut o misiune simplã, dar dificilã in acelasi timp: apãrarea limbii romane. Alãturi de participantii directi, in cele nouã centre din judetele Arges, Brasov, Bacãu, Constanta, Cluj, Olt, Timis, Vrancea si Bucuresti, peste 250 de elevi au participat indirect, inscriind lucrãri in concurs. ‘Organizãm acest concurs national de ortografie – ‘Limba romanã este patria mea’ -, actiune inscrisã in Calendarul Activitãtilor Educative Nationale aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, pornind de la o realitate tot mai prezentã si dureroasã a ultimilor ani. Elevii, tanãra generatie in general, se indepãrteazã de scrierea corectã, de exprimarea curatã in limba romanã, din cauza avansului, chiar agresiunii, noilor tehnologii. Computerul, telefoa – nele inteligente, retelele de socializare ii ‘rup’ pe copii de exprimarea literarã, de scrierea corectã, prin simplificãri, prin crearea unui ‘limbaj paralel’, dãu – nãtor limbii si vorbitorilor acesteia. Din acest punct de vedere, organizarea unui astfel de concurs este bine-venitã, ba chiar o necesitate’, a subliniat inv. Mariana Huiban, organizatorul concursului. Subiectele pe care elevii le-au avut de rezolvat au fost structurate pe douã pãrti: in prima, accentul a cãzut pe ortografie, iar in cea de-a doua, pe creatie literarã, participantii demonstrandu-si, prin intermediul unui scurt eseu competentele de scriere corectã. Dupã corectarea lucrãrilor, s-au calificat mai departe, cu punctaje de 90 de puncte si peste, 63 copii de clasa a II-a, 90 de clasa a III-a si 42 de clasa a IVa. Punctajul maxim la clasele a II-a si a III-a a fost 99, iar un elev de clasa a IVa a reusit sã obtinã scorul maxim, de 100 de puncte.