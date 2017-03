Coadã la creditele pentru masa de Paste

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Pensionarii din Vaslui fac din nou rând la credite, pentru ca, mãcar de Paste, sã aibã o masã îmbelsugatã. Din precedentele împrumuturi, bãtrânii si-au cumpãrat lemne si au plãtit utilitãtile. Acum, aceiasi bãtrâni solicitã bani pentru a-si cumpãra fãinã, ulei, zahãr si carne. Grosul pensionarilor au pensii mai mici de 800 lei, iar Casa de Ajutor Reciproc a rãmas ultima salvare. În primele sãptãmâni din luna martie, 117 pensionari au luat credite de 618.300 lei.

Apropierea Sãrbãtorilor de Paste a dublat numãrul pensionarilor care se imprumutã la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Vaslui. În primele trei sãptãmani din luna martie, institutia a acordat imprumuturi aproape cat in primele douã luni ale anului. Astfel, 117 bãtrani au luat credite in valoare de 618.300 lei, media unui imprumut pe fiecare membru fiind de circa 3.900 lei. Tudorache Caloian, presedintele CARP Vaslui, a spus cã cele mai mici credite sunt in jur de 100 lei, iar cele mai mari sunt intre 2.500 – 5.000 de lei. ìPensiile sunt foarte mici, in jur de 500 lei dupã 35 de ani de muncã. Rãmai mut! În ultimele zile, este rand la imprumuturi. Acordãm zeci de credite zilnic. Asta este situatia. Ti-e groazã. Un procent de 80% din pensionari au pensiile sub 800 de leiî, a spus Tudorache Caloian.

Dobânzi mici

În luna ianuarie, CARP Vaslui a acordat 99 de imprumuturi, iar in luna februarie, un numãr de 86 de credite. Pe langã imprumuturile rambursabile, institutia mai acordã ajutoare financiare gratuite de maxim 100 lei si deconteazã jumãtate din pretul biletelor pentru tratamentul balnear, in cazul pensionarilor necãjiti. Pentru un imprumut acordat pentru o perioadã de 10 luni, dobanda perceputã de CARP este de 6%. ìSe imprumutã (bãtranii, n.r.) ca sã isi procure cele necesare pentru masa de Paste: fãinã, carne, zahãr, ulei. În afarã de aceste alimente se mai imprumutã pentru nepoti sã le cumpere imbrãcãminte, sã achite utilitãtile (energie electricã, apã, gaze naturale, salubritate). Mai sunt cazuri in care pensionarii isi mai cumpãrã si cate un aragaz sau un frigider, iar cei de la tarã isi cumpãrã lemne pentru incãlzirea locuintelor. Noi am onorat toate cererile, dar imprumuturile se dau in functie de fondul depus de un membru. Dacã are depusi 10.000 de lei, primeste de trei ori mai multî, a mai spus Tudorache Caloian.

Batrânii, buni platnici

În ciuda numãrului tot mai mare de imprumuturi, majoritatea pensionarilor isi achitã la timp ratele stabilite. Spre exemplu, anul trecut, CARP-ul a inaintat documente de poprire pentru numai 20 de pensionari, fiind recuperatã o sumã de 51.809 lei. ìSunt constienti bãtranii, si nu cer imprumuturi mai mari decat puterea de rambursare. Îi mai educãm si noi, in sensul restituirii la timp a creditelor luate. Majoritatea inteleg. Cei care intarzie sunt urmãriti. Procedura prin executorii judecãtoresti este costisitoare si anevoioasã. Împrumuturile se recupereazã greu, iar pensionarii achitã si cheltuielile de judecatã’, a explicat Tudorache Caloian. În prezent, CARP Vaslui are in total 4.708 membri activi, care achitã cotizatia lunarã si solicitã credite. Anul trecut, 2.199 de pensionari au solicitat si primit imprumuturi totale de 7.467.150 de lei. Media lunarã a creditelor achitate de CARP Vaslui a fost de 662.226 lei.