Cîstigãtorii proiectului – concurs «Fericirea dintr-o carte», premiati de Ziua Internationalã a Fericirii

Peste 3.400 de copii din comunele vasluiene au participat la proiectul – concurs „Fericirea dintr-o carte”, pentru a marca Ziua Internationalã a Fericirii, sãrbãtoritã ca în fiecare an la data de 20 martie. Cei mai buni dintre ei vor fi premiati în cadrul unui eveniment organizat, astãzi, la Biblioteca Judeteanã Nicolae Milescu Spãtarul din Vaslui.

În perioada februarie – martie, 3.475 de copii din opt comune vasluiene au participat la proiectul – concurs ‘Fericirea dintr-o carte’, pentru a marca Ziua Internationalã a Fericirii. Ei au oferit, prin intermediul eseului si desenului, rãspunsul la intrebarea ‘Ce te face fericit?’. Cele mai frumoase esee si desene vor fi premiate, astãzi, incepand cu ora 10.00, in cadrul unei festivitãti organizate la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ din Vaslui, in prezenta reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, ai Bibliotecii Judetene, ai cadrelor didactice din scolile si grãdinitele participante si, bineinteles, ai Fundatiei World Vision Romania – Biroul zonal Iasi&Vaslui, organizatorul si promotorul proiectului. Astfel, in completarea activitãtilor remediale desfãsurate la nivelul scolilor si continuand initiativa de incurajare a cititului din anul precedent, cu ocazia Zilei Mondiale a Cititului cu Voce Tare, anul acesta, in cursul lunilor februarie si martie, 3.475 de copii de ciclu prescolar, primar si gimnazial au participat la concursul ‘Fericirea dintr-o carte’. Fiecare copil a primit de la bibliotecã o carte de povesti sau povestiri, pe care a citit-o in decursul unei sãptãmani. Copiilor prescolari li s-au citit povesti de cãtre colegii lor mai mari. La inceputul lunii martie, copiii au redat prin desen sau eseu subiectul povestilor citite, fiecare clasã desemnandu-si un castigãtor – copilul care a dovedit cã este cel mai bun povestitor si a redat cu talent si inspiratie subiectul povestii citite. Apoi, la nivelul fiecãrei scoli au fost desemnati patru castigãtori ai concursului de esee si desene cu tema ‘Ce te face fericit?’. Acestia vor participa, astãzi, la etapa finalã a acestui proiect – concurs, prin care va fi marcatã Ziua Internationalã a Fericirii. Castigãtorii vor primi premii constand in cate o tabletã si o diplomã. Toti cei 3.475 de copii participanti au primit cate o carte cu care sã isi completeze biblioteca de acasã sau sã-si facã prima bibliotecã. Valoarea totala a proiectului a fost de 12.000 dolari. Statisticile Eurostat aratã cã 40% dintre copii nu pot sã citeascã si/sau sã numere corect, chiar dacã merg zilnic la scoalã, iar 74% dintre cazurile de abandon scolar se inregistreazã in mediul rural. Raportul Bunãstarea copilului din mediul rural, 2016, dat publicitãtii recent de cãtre Fundatia World Vision Romania, scoate in evidentã cã rãman critice informatiile referitoare la indicatori importanti, printre care si performantele scolare ale copiilor. Totodatã, 47% dintre gospodãriile din categoria cea mai defavorabilã au redus activitãtile extrascolare ale copiilor. Toate fundamenteazã interventia sporitã pe care Fundatia World Vision Romania continuã sã o facã in educatia copiilor, obiectivul final fiind ca acestia sa fie educati pentru viata: sã stie sascrie si sa citeasca, sã frecventeze scoala si sã poatã sa-si formeze optiuni clare legate de viitorul lor.