Cisternã plinã cu motorinã, rãsturnatã lângã Husi

luni, martie 27, 2017, 3:00

O cisternã plinã cu 32 tone de motorinã, din Republica Moldova, s-a rãsturnat, vineri dimineatã, la 5 kilometri de municipiul Husi, la iesirea spre Albita. Desi cisterna s-a rãsturnat în afara pãrtii carosabile, circulatia pe DE581a fost întreruptã temporar, dupã ce pompierii sositi la fata locului au observat scurgeri de combustibil. Din fericire, scurgerile au fost minore, si, dupã ce combustibilul a fost transvazat în altã cisternã, s-a procedat la ridicarea vehiculului avariat, cu ajutorul unei macarale de mare tonaj.

