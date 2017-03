Chiriile ANL-ului se tripleazã!

joi, martie 16, 2017, 3:00

Chiriasii din blocurile ANL vor plãti chirii mai mari pentru apartamentele în care locuiesc. Dupã ce, anul trecut, legislatia a fost modificatã, recalcularea chiriei se va face în functie de venituri, vârstã, suprafatã locuitã, si nu sunt singurele criterii. Astfel, chiria de 120 lei pentru un apartament cu douã camere va creste la circa 400 lei/lunã. Grosul banilor cu care se majoreazã chiria merge în conturile ANL. Guvernul a fãcut aceaste modificãri pentru a-i determina pe chiriasi sã cumpere mai repede locuintele.

Astãzi, in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui, consilierii locali vor aproba cuantumul chiriilor aferente locuintelor inchiriate prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL). Este vorba despre chiria aplicatã de cãtre SC Locativa SRL Vaslui, care administreazã fondul locativ la nivel local. Anul trecut, in luna aprilie, a fost publicatã in Monitorul Oficial Legea nr. 65/2016, care aduce modificãri si completãri normelor metodologice ale Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL. Actul normativ stabileste o serie de indicatori dupã care va fi stabilitã valoarea chiriei pentru ocupantii ANL-urilor. Astfel, recalcularea chiriei se va face in functie de venituri, varstã, suprafata locuitã, dar si alte criterii. Surpriza din lege o constituie si o cotã de maximum 1% care se va aplica la valoarea de inlocuire a locuintei, adicã o valoare de inventar a fiecãrei locuinte. Cu alte cuvinte, la chiria rezultatã din aceste calcule se adaugã si cota impusã de noua lege. Luand in considerare toti acesti factori de calcul, chiria lunarã poate creste de panã la trei ori. Astfel, la Vaslui, de la o chirie lunarã de 120 pentru un apartament ANL de douã camere, cuantumul noii chirii va fi in jur de 400 lei.

Venituri si coeficienti

La calculul chiriei unitãtilor locative realizate prin ANL se are in vedere ponderarea cu un coeficient aferent rangului localitãtii, precum si venitul pe membru de familie al titularului contrac – tului de inchiriere. Astfel, in functie de ierarhizarea localitãtilor pe ranguri, municipiului Vaslui avand rangul II (municipiu de importantã interjudeteanã) ii corespunde un coeficient de 0,90. Conform Legii nr. 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, ßChiria se stabileste anual de cãtre autoritãtile administratiei publice locale, autoritãtile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si/sau autoritãtile administratiei publice centrale si va acoperi cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, recuperarea investitiei, in functie de durata normatã stabilitã potrivit prevederilor legale, precum si o cotã de maximum 1%. Cota de maximum 1% se aplicã la valoarea de inlocuire a locuintei, stabilitã conform normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi’. Cuantumul chiriei se stabileste anual, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Nationalã a Romaniei si pretul de referintã comunicat de Ministerul Dezvoltãrii.

Chiriasii, încurajati sa cumpere

Guvernul a modificat cuantumul chiriei pentru a forta astfel chiriasii ANL sã cumpere apartamentele in care stau. De altfel, in municipiul Vaslui, tot mai multe familii care locuiesc in blocurile construite prin ANL isi cumpãrã apartamentele. În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul trecut. În zona Traian, un apartament ANL cu trei camere are un pret de circa 100.000 de lei. Locativa Vaslui SRL este imputernicitã sã vandã cãtre persoane fizice locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite in baza legislatiei privind infiintarea ANL. În primul trimestrul al acestui an, este in plinã desfãsurare operatiunea legatã de intabularea blocurilor ANL din Zona Industrialã. Se estimeazã cã operatiunea va fi finalizatã in maxim trei luni si, ulteiror, chiriasii isi vor putea cumpãra apartamentele in care locuiesc. Este vorba despre un ansamblu rezidential compus din 80 de apartamente. Cum chiriasii care locuiesc in aceste blocuri sunt interesati sã isi cumpere aparamentele, intabularea in cartea funciarã a locuintelor respective rãspunde acestor cereri.