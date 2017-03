Cercetarea aplicata, o prioritate pentru Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati dispune de o infrastructurã modernã pentru activitatea de cercetare fundamentalã si aplicativã (echipamente, software si resurse bibliografice), cu dotãri la standarde internationale, unde studentii au posibilitatea de a acumula competente avansate în stiintã si tehnologie, în domeniile: stiinte ingineresti, matematicã si stiintele naturii, stiinte biologice si biomedicale, stiinte sociale, stiinte umaniste si arte sau stiinta sportului si educatiei fizice.

Încã din primii ani de studii, studentii sunt angrenati în activitãti de cercetare, dezvoltare si inovare prin implicarea lor, alãturi de cadrele didactice si cercetãtori, în proiecte de cercetare sau pentru realizarea lucrãrilor de finalizare a studiilor. În acest fel, le este stimulatã creativitatea si totodatã este încurajatã participarea acestora la numeroase concursuri si manifestãri stiintifice pentru studenti, desfãsurate la nivel national si international. Pot fi mentionate în acest sens rezultatele obtinute de studenti în domeniile: inginerie, stiinta alimentelor, biotehnologie, economie sau stiinte umaniste, care se bucurã de recunoastere la nivel regional, national si international, unele dintre acestea având un impact deosebit asupra mediului economic si social din regiune si din tarã.

Anul trecut, de exemplu, o echipã a Facultãtii de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitãtii „Dunãrea de Jos” din Galati a participat la cel mai mare si important eveniment agricol din România, Târgul INDAGRA, fiind singura facultate de industrie alimentarã din România care a participat la acest târg. Studentii si profesorii au prezentat o gamã variatã de produse alimentare inventate de studentii gãlãteni prin studii realizate în cele trei statii-pilot ale facultãtii (de bere, carne si lapte), statii modernizate construite cu trei milioane de euro, din fonduri europene, unitãti ce reproduc la scarã redusã linii de fabricatie ale întreprinderilor de produse alimentare.

Rãmânând în zona industriei alimentare, trebuie sã vorbim despre rezultatele deosebite obtinute de doctoranzi la celebrul concurs international Ecotrophelia. Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor a participat la acest concurs încã din anul 2012, an în care a câstigat locul I pe tarã cu produsul Salam danubian dietetic, obtinut din muschi de vitã si de porc, proteinã miofibrilarã din peste, ulei de porumb nerafinat si microcapsule cu uleiuri esentiale de condimente obtinute în conditii naturale de extractie. Dintre produsele inovative realizate de studenti mai putem aminti biscuitii aperitiv „Yam-Yam” cu sos de rubarbã, prãjitura „Magic Bite” cu merisor si Psyllium si preparatele din carne în care apa din compozitie a fost înlocuitã cu zer dulce.

De asemenea, studentii Facultãtii de Stiinta si Ingineria Alimentelor sunt implicati si în proiectul „Debut în carierã”, derulat în parteneriat cu compania Supremia. În cadrul acestui proiect, tinerii talentati si motivati pentru performantã sunt familiarizati cu climatul si cultura organizationalã în perspectiva angajãrii. Studentii gãlãteni s-au întors acasã cu Marele Premiu pentru o cremã vegetalã din lapte de soia. Câstigãtoarea va beneficia de o bursã pe durata anului IV de studiu, care se va finaliza cu un angajament ferm de încadrare în companie.

În cadrul unui alt eveniment realizat anual sub patronajul Universitãtii gãlãtene, UGAL INVENT, care adunã la Galati cercetãtori din toate colturile lumii, a fost premiatã o idee la care au participat profesorii si studentii de la Facultatea de Stiinte si Mediu. Au fost valorificate beneficiile nãmolului din Lacu Sãrat în produse cosmetice. Pornind de la aceastã idee, s-au realizat creme antireumatice, un strugurel si chiar o pastã de dinti pe bazã de nãmol, dar si alte produse naturale bioactive, fãrã adaos de ingrediente chimice.

Tot la UGAL INVENT a fost premiatã si o inventie realizatã de un asistent universitar în colaborare cu opt studenti. Este vorba despre un autovehicul construit din materiale compozite care are greutatea de doar 75 de kilograme. Masina are douã locuri, dar poate transporta o greutate de aproape douã tone. În plus, ea a fost dotatã cu un sistem inteligent prin care poate deveni autonomã.

Inventivitatea studentilor este stimulatã si prin participarea la concursul Brad Engineering, organizat de Facultatea de Inginerie în perioada sãrbãtorilor de iarnã, lucrãrile având ca scop reciclarea materialelor reziduale.

Nu putem sã nu amintim si despre dronele realizate de doctoranzii de la Facultatea de Automaticã, Calculatoare, Inginerie Electricã si Electronicã, dispozitive de care sunt interesate institutii din zona militarã sau administrativã, dar si despre un scaun cu rotile controlat de utilizator doar din priviri!

Pe lângã UGAL INVENT, Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati este partener anual si în organizarea celebrului eveniment mondial „Noaptea Cercetãtorilor”, care are rolul de a atrage noile generatii cãtre cercetare si inovare în acest domeniu, în Uniunea Europeanã, dar si de a creste respectul publicului larg fatã de munca nevãzutã a cercetãtorilor.

În Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati, cadrele didactice sunt într-un parteneriat ce se construieste pe termen scurt, mediu si lung, multi dintre absolventi reprezentând cu cinste universitatea în care s-au format în companii de renume, institute sau universitãti din întreaga lume. Scoala gãlãteanã are meritul de a forma deopotrivã specialisti si caractere, aceasta fiind emblematicã pentru orasul Galati.