Ce sanse are Isabel Bogdan sã rãmânã în Prefecturã?

luni, martie 13, 2017, 3:00

Schimbãrile de prefecti din ultima perioadã alimenteazã tot felul de scenarii privind numele viitorilor reprezentanti vasluieni ai Guvernului în teritoriu. Deocamdatã, propunerea PSD la functia de prefect, actualul subprefect Mircea Gologan, se contureazã din ce în ce mai solid. Discutiile apar când vine vorba de prefectul în functie, Isabel Bogdan, scos din PNL pentru a fi „fãcut” tehnocrat si propus acum, culmea, de ALDE! Conducerea ALDE Vaslui nu stie nimic despre aceastã propunere, însã nu exclude ca discutiile sã fi avut loc la „centru”. Dacã informatiile se vor confirma, nu ar fi exclus ca si pe viitor Prefectura sã fie condusã de „binomul” Isabel – Gologan, poate cu o rotire a celor doi pe functii.

Asa cum era de anticipat, a inceput schimbarea din functie a conducerilor prefecturilor, noua coalitie aflatã la guvernare, PSD-ALDE, urmand a-si desemna in functiile de prefect si subprefect propriii membri. Sãptãmana trecutã, au fost inlocuiti din functie prefecti sau subprefecti din sase judete, Suceava, Teleorman, Sãlaj, Giurgiu, Prahova si Timis, urmand ca, in curand, sã se intample acelasi lucru si la Vaslui. Deocamdatã, in ciuda faptului cã sunt vehiculate si alte nume, se pare cã cea mai sigurã variantã ar fi Mircea Gologan, ca propunere din partea conducerii PSD Vaslui pentru functia de prefect. Cu toate acestea, nu sunt excluse nici alte variante, unul dintre numele vehiculate fiind cel al actualului prefect, Isabel Bogdan, care ar fi apãrut in cursul unei intalniri ‘la nivel inalt’ intre conducerile celor douã partide. Varianta Isabel Bogdan nu a fost insã confirmatã de nici unul dintre copresedintii Organizatiei ALDE Vaslui, atat Emil Dorin, care, in ultima perioadã, a fost internat in spital, cat si Sorin Braniste declarand cã nu stiu nimic despre aceastã propunere. ‘În mod sigur, la nivel central, intre partenerii la guvernare se poartã negocieri cu privire la viitorii prefecti, insã, cel putin panã acum, noi nu am fost consultati si nici nu ni s-a cerut sã nominalizãm vreo persoanã in acest sens. Nu ar fi exclus ca aceste numiri sã se facã in urma discutiilor de la Bucuresti, iar noi, cei din teritoriu, sã fim pusi in fata faptului implinit’, a declarat Sorin Braniste, copresedintele Organizatiei judetene ALDE Vaslui. Totusi, el nu exclude ca un apropiat al ALDE sã fie numit fie in functia de prefect, fie in cea de subprefect, cu atat mai mult cu cat acest partid are nevoie de o compensatie, dupã ce, in vara anului trecut, a ramas fãrã functia de vicepresedinte al CJ, care i s-ar fi cuvenit, conform unui protocol incheiat la nivel central. Reamintim cã, atunci, Vasile Mariciuc a fost preferat de majoritatea PSD in dauna lui Emil Dorin, a cãrui nominalizare la functia de vicepresedinte CJ a fost respinsã la vot de douã ori. Varianta Isabel Bogdan la conducerea Prefecturii nu este una absurdã, cu atat mai mult cu cat, desi liberal cu state vechi, actualul prefect a venit in functie din postura de ‘tehnocrat’. Mai mult, se pare cã, in ultima perioadã, ar fi existat o apropiere intre el si ALDE, concretizatã prin mai multe intalniri intre actualul prefect si conducerea formatiunii politice. De aceea, nu ar fi exclus ca, in urma schimbãrii conducerilor prefecturilor, la Vaslui sã rãmanã in functie tot binomul Isabel Bogdan – Mircea Gologan. Eventual, in altã ordine ierarhicã!