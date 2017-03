Cât de «rupt» si unde e PNL-ul vasluian?

marți, martie 7, 2017, 3:00

Citind semnalele publice lansate in presa prietenã PNL-ului vasluian sau, mai bine spus, prietenã unei bucãti din acesta, numi pot reprima un sentiment de tristete. Îmi imaginez partidul ca pe o gospodinã cu mãturoiul in manã, ascunzandu-si sub singurul pres din bucãtãria formatiunii grãmãjoara de gunoi. Evident, o gospodinã nu foarte… gospodinã; nu a mai dereticat de mult prin bucãtãrioarã, asa cã gunoiul s-a tot adunat… Cert este cã sunt probleme in PNL Vaslui, si nimeni nu vrea sã le recunoascã public. În loc sã treacã ‘pe bune’ la ßcurãtenia de primãvarã’ – aflãm cã, mai nou, asa se numeste posibila dar improbabila excludere a fostului turnãtor la Securitate Corneliu Plesu din partid (in sfarsit, am aflat care era marea problemã a PNL Vaslui, cauza semi-esecului de la locale si, mai ales, a catastrofei de la parlamentare!) -, liberalii stau frumos la pozã. De fapt, la douã poze. Unii intr-un cadru, flancandu-l pe Nelu Tãtaru, presedintele interimar, altii, in jurul deputatului Daniel Olteanu. Avem, deja, douã tabere. Sau ori fi mai multe? Iatã cateva dintre semnele unei inevitabile rupturi, la care vom asista poate chiar mai devreme de data alegerilor, programate la începutul lunii mai. Asta dacã liberalii mai tin minte cum se organizeazã si se defãsoarã niste alegeri interne, din moment ce au trecut mai bine de sase ani de la ultimele. Dar mai intai, trebuie lãmurit episodul ßexcluderea lui Plesu’. Personaj peren al Barladului, Plesu are mai multã vechime in politicã (in PD, PDL si, mai nou, in PNL) decat au multi liberali viitor. Este greu, dacã nu imposibil, sã il scoti dintr-un partid in care si-a castigat prin muncã si rezultate locul. Totusi, de ce se pune (abia acum) problema excluderii? Fãcand abstractie de o serie de prevederi statutare – care, cã veni vorba, existau deja si s-ar fi putut aplica si panã acum, dar nu s-a vrut (pentru cã Plesu a fost util partidului!) – ce deranjeazã cu adevãrat nu este eticheta de turnãtor la fosta Securitate, ci calitatea lui de ßsef al cabinetului parlamentar al deputatului Daniel Olteanu’. Pãi, asa spuneti, cã vreti sã-i dati lui Olteanu una la imagine! Lãsati turnãtoria la Secuù; dacã nu va deranjat panã acum, dupã atatia ani, nici nu mai are cum sã o facã. Vina realã a lui Plesu este aceea de a fi ales o tabãrã. Îl sprijinã pe fatã pe Olteanu. Si, pentru a pune lucrurile in ordinea lor fireascã, deocamdatã, Plesu nu este seful de cabinet al lui Olteanu… Sef sau nu, Plesu mai are o ‘vinã’: a fost unul dintre colaboratorii apropiati ai lui Dan Marian, fostul presedinte al PNL, pe care – vãzand cat de scindat este azi partidul – tot mai multi il regretã. Sã privim mai atent poza construitã in jurul presedintelui interimar Nelu Tãtaru, fost senator (vã reamintesc, a ratat un nou mandat din cauza unei legi electorale ‘tampite’, spun unii, aceeasi lege care o tine si pe Oana Iovu acasã, dar care l-a trimis in Parlament pe Corneliu Bichinet – sic!). Tãtaru este un tip elegant si frecventabil, care s-ar baza pe primarul Barladului, Dumitru Boros, si pe alti cativa primari. Dar si pe alti cativa aproape primari – oameni care au pierdut ßglorios’ alegerile locale (Cristi Rusu, de la Negresti, Marius Arcãleanu, de la Vaslui). Nu-l zãrim nicãieri pe Florin Ciurariu, fostul presedinte. Acum, sã privim cu aceeasi atentie poza din jurul deputatului Daniel Olteanu. Ce vedem, in afarã, evident, de fata lui Plesu, actual posibil-viitor-sef-de-cabinet-niciodatã- exclus-din-partid? O vedem, oarecum surprinzãtor, pe Oana Iovu. Îl vedem, deloc surprinzãtor, pe Sorin Radu, recent mazilit dintr-o functie politicã importantã, alãturi de alti cativa primari. La fel, nu-l zãrim nicãieri pe Florin Ciurariu… Ce concluzii se pot extrage? Cã Nelu Tãtaru si Daniel Olteanu trag cum pot de alesii locali, in special de primarii partidului, aducãtori de voturi si la alegerile interne, nu numai in lupta (mereu pierdutã) cu PSD. Asistãm, asadar, la declaratii informale de candidaturã si de o parte, si de cealaltã. Nu mai trebuie sã vinã nici Tãtaru, nici Olteanu sã declare cu subiect si predicat cã vor sã candideze la sefia PNL Vaslui. Lucrurile sunt clare, la fel si cele douã tabere, aflate intr-un echilibru instabil. Poate cu un mic avantaj pentru Olteanu, care, mãcar teoretic, mai poate introduce cate un primar sau doi pe sãptãmanã la vreun minister. Si dacã PNL-ul vasluian, asa neales si nereformat cum e, nu vi se pare suficient de fracturat, ce-ar fi sã mai propunem o tabãrã? Aceea a ßsimplilor membri’ de partid. Cum sunt, spre exemplu, Florin Ciurariu si Dan Marian… În incheiere, mã intorc la gospodina de la care am plecat. Uitandu-mã la greselile in lant ale PNL-ului central, care isi racoleazã liderii exclusiv din afara partidului (vezi cazurile lui Klaus Iohannis, adus de nicãieri si pus imediat presedinte si candidat la sefia statului, Dacian Ciolos, premierul importat de acelasi PNL, si Marian Munteanu, candidatul ne-liberal la Primãria Capitalei), poate asta i-ar trebui si gospodinei nu foarte gospodinã de la Vaslui: un bãrbat din alt sat, care s-o iubeascã cum trebuie. Si s-o carpeascã, la fel, cand trebuie. Asta, deja, ar fi o a patra tabãrã…