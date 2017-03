Caravana Poftã de Carte a ajuns, din nou, în judetul Vaslui

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Ieri, Asociatia OvidiuRo a adus in judetul Vaslui Caravana Poftã de Carte, un proiect ce implicã sesiuni de citit in grãdinitele din comunitãti sãrace din judet, cu scopul de a creste nivelul de constientizare a importantei cititului interactiv, dar si a necesitãtii unei alimentatii sãnãtoase pentru copii. Ieri, caravana a poposit in Comuna Bogdãnesti, astãzi, se va afla in comunele Ciocani si Voinesti iar, maine, in comuna Osesti. Proiectul isi propune sã incurajeze prezenta la grãdinitã a copiilor defavorizati si sã informeze pãrintii si echipele locale cu privire la Legea Fiecare Copil in Grãdinitã (prin care familiile cu venit mai mic de 284 de lei/membru de familie pot primi lunar un tichet social pentru grãdinitã in valoare de 50 de lei dacã isi aduc zilnic la grãdinitã copilul). Cu 5.963 de copii eligibili pentru a primi tichete sociale pentru grãdinitã, judetul Vaslui are al doilea cel mai mare numãr de beneficiari estimati ai Legii nr. 248/2015 din tarã, dupã judetul Iasi. În grãdinite, vor avea loc sesiuni de citit interactiv pentru copii si pãrinti (invitati si ei la grãdinitã), celor mici le vor fi oferite cate o carte pentru acasã. De asemenea, vor avea loc activitãti de incurajare a unei alimentatii sãnãtoase si vor fi organizate discutii cu pãrintii si cu echipele locale legat de implementarea Legii nr. 248/2015.