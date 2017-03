Capitalizarea datoriilor, îngropatã, tãierea salariilor, acceptatã!

marți, martie 7, 2017, 3:00

Posta Românã a ratat conversia unor datorii la stat în actiuni. Guvernul Ciolos a promis cã aprobã capitalizarea datoriilor, dar nu s-a tinut de cuvânt, iar Guvernul Grindeanu solicitã un alt memorandum. „Fãrã capitalizarea datoriilor, anul acesta, murim!”, explicã, fãrã menajamente, Geta Turbatu, liderul Sindicatului din Posta Vaslui. Pentru a supravietui, la nivel national, compania reduce norma de muncã a 800 de postasi din mediul rural. În judetul Vaslui, 65 de postasi vor avea salariile înjumãtãtite.

Din punct de vedere financiar, Posta Romanã este pe marginea prãpastiei. Dupã ce s-au luptat ani de zile pentru conversia datoriilor la bugetul de stat in actiuni, mãsura salvatoare pentru companie a cãzut. În luna noiembrie 2016, Compania Nationalã Posta Romanã (CNPR) a depus la Guvern documentatia privind capitalizarea datoriei cãtre buget. Datoriile reprezintã amenzi aplicate companiei incepand din anul 2010 de cãtre ANAF si Consiliul Concurentei. Geta Turbatu, liderul Sindicatului din Posta Vaslui, a precizat cã cele trei amenzi totalizeazã circa 240 milioane de lei. ‘Fostul ministru al Comunicatiilor, Delia Popescu, a promis cã va face demersurile necesare pentru a fi emisã HG privind capitalizarea datoriilor panã la sfarsitul anului 2016. Hotãrarea ei a fost, insã, sã nu semneze memorandumul fãcut de CNPR, in conditiile in care Consiliul Concurentei si-a arãtat deschiderea pentru o astfel de mãsurã legalã. Fondul Proprietatea, care este actionar la Posta Romanã, a fost de acord cu conversia datoriilor si cresterea capitalului social al societãtii. Capitalizarea nu s-a fãcut, desi suma cu care trebuia sã contribuie statul roman este prinsã in bugetul pe anul 2017’, a spus Geta Turbatu.

Actualul guvern vrea alt memorandum

În acest context, noii guvernanti solicitã refacerea intregii documentatii, care mai dureazã cel putin un an panã este finalizatã. Astfel, in fiecare lunã, Posta Romanã achitã la stat 12 milioane de lei, bani care ar fi trebuit orientanti spre investitii, stingerea unor datorii cãtre terti etc. ‘Nu se apleacã nimeni asupra Postei Romane. Suntem la un ceas de cumpãnã. Salariatii aduc de acasã cele necesare pentru a-si face lucrul. Nu s-a investit niciun leu in tehnicã de calcul, transport, igienizarea sediilor noastre. Dupã ce am actionat pentru diversificarea activitãtilor noastre, acum, am ajuns cu prestatiile la pachetul de bazã. Operatorii pentru care prestam servicii s-au retras. Actuala conducere a Postei Romane nu face nimic pentru a aduce noi prestatii’, a mai spus Geta Turbatu. Mai mult, desi Posta Romanã a depus la ANCOM documentatia pentru achitarea costului net pentru serviciul universal prestat in mediul rural, panã in prezent nu s-a fãcut nicio platã.

Taierea salariilor, o certitudine!

Cum situatia financiarã a companiei este foarte dificilã, pentru mentinerea pe linie de plutire se trece la reducerea cheltuielilor de personal. În acest an, la nivel national, 800 de lucrãtori postali care actioneazã in mediul rural vor avea norma de lucru redusã la jumãtate, adicã salariile vor fi diminuate cu jumãtate din sumã. În judetul Vaslui, 65 de postasi din rural vor avea lefurile mai mici. ‘Nu dau oameni afarã; ii tin in companie ca sã moarã. Cei cu salariile tãiate vor mai primi in manã 500 de lei. Multi postasi spun cã vor pleca. Avem agentii unde nu putem tine oamenii pentru mult timp din cauza salariilor foarte mici. Este muncã grea, au de fãcut distribuirea in douã-trei sate. Oamenii din postã sunt sãraci. Orice facem, parcã ne luptãm cu morile de vant. Ei sunt bine proptiti acolo si au au o atitudine de autosuficientã. Fãrã capitalizarea datoriilor, anul acesta murim!’, a concluzionat Geta Turbanu.

Tot mai putini

În ultimii ani, personalul Oficiului Postal Vaslui a scãzut de la 589 de salariati, in 2012, la 473 de salariati, in februarie 2016. Practic, la 1 martie 2016, la Posta Vaslui erau mai putini cu 116 salariati decat in 2012. Mai mult, in perioada 2014 – 2016 s-au inregistrat 38 de demisii, 99% din acestea fiind din randul agentilor si factorilor postali. Tot din 2012 si panã in prezent, s-au desfiintat patru oficii postale urbane mari, la Husi, Barlad si douã in Vaslui. În anul 2012, la nivelul judetului Vaslui erau 18 oficii postale, cu 589 salariati, pentru ca, in prezent, sã mai activeze 15 oficii, cu 470 salariati, din care 68 factori in mediul urban, 39 factori in mediul rural si 145 agenti postali.