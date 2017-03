Calendarul mãsurilor finantate din fonduri UE care se vor deschide în 2017

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Începând cu luna martie, au fost lansate toate mãsurile finantate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020, atât cele destinate beneficiarilor publici, cât si beneficiarilor privati, în valoare totalã de aproximativ douã miliarde de euro.

Din alocarea totalã a mãsurilor, 800 milioane de euro sunt destinati beneficiarilor publici si peste un miliard de euro pentru beneficiarii privati, se aratã intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale (MADR). În luna martie vor fi lansate urmãtoarele mãsurile destinate beneficiarilor publici: submãsura 4.3 ‘Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice’ – componenta drumuri agricole cu o alocare a sesiunii de 32,7 milioane de euro, submãsura 4.3 ‘Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice’ – componenta drumuri de acces silvice cu o alocare a sesiunii de 88, 7 milioane de euro, submãsura 7.2 ‘Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scara micã’ cu o alocare a sesiunii de 356,1 milioane de euro, submãsura 7.6 ‘Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural cu o alocare a sesiunii de 100,4 milioane de euro. În ceea ce priveste submãsura 4.3 componenta irigatii, in cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 aferentã anului 2017, care a avut loc pe 15 martie, au fost prezentate membrilor si agreate de comun acord concluziile discutiilor cu reprezentantii Comisiei Europene privind modificarea fisei mãsurii cu impact asupra suprafetei potential irigabile viabilã din punct de vedere economic, respectiv cresterea acesteia de la 823.000 ha la 1,8 milioane ha, in conformitate cu Programul national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania, putandu-se astfel realiza investitii de modernizarea infrastructurii secundare de irigatii pe o suprafatã de 619.000 ha irigate in trecutul recent (perioada 2007-2016), se aratã in comunicat. S-a agreat totodatã ca in cadrul celor 1,8 milioane de hectare viabile sã fie realizate investitii oriunde, in limita celor aproximativ 620.000 hectare (utilizate in trecutul recent) pentru care se considerã cã existã resurse de apã suficientã. În anul 2017 vor fi lansate urmãtoarele submãsuri: În luna aprilie: * 4.1 ‘Investitii in exploatatiile agricole’ – componenta vegetal – 105 milioane de euro’; * 4.1 ‘Investitii in exploatatiile agricole’ – componenta zootehnic – 80 milioane de euro’; * 4.1a ‘Investitii in exploatatiile pomicole’ – 100 milioane de euro; * 4.3 ‘Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice’ – componenta irigatii cu o alocare a sesiunii de 150 milioane de euro; * 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’ – 170 milioane de euro; * 6.2 ‘ Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale’ – 18,3 milioane de euro; * 6.4 ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’ – 35 milioane de euro; * 9.1 ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul agricol – 5 milioane de euro; * 9.1a ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul pomicol’ – 2 milioane de euro; Pentru luna mai: * 4.2 ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole – 100 milioane de euro; * 4.2a ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor pomicole – 12 milioane de euro; * 19.3 ‘Pregãtirea si implementarea activitãtilor de cooperare ale GAL’ – 16,5 milioane de euro; În luna iulie: * Schema ajutor de stat aferenta submãsurii 4.2 ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de productiei neagricole’ – 70 milioane de euro; * Schema ajutor de stat aferenta submãsurii 4.2a ‘Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol’ – 5 milioane de euro; * 8.1 ‘Împãduriri si crearea de suprafete impãdurite’ – 50 milioane de euro; * 15.1 ‘Plãti pentru angajamente de silvomediu’ – 117,8 milioane de euro; Pentru luna august: * 16.1 ‘Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse’ – 5,7 milioane de euro; * 16.1a ‘Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol’ – 6,6 milioane de euro; * 16.4 ‘Sprijin acordat pentru cooperare orizontalã si verticalã intre actorii din lantul de aprovizionare – sectorul agricol’ – 1,9 milioane de euro; * 16.4a ‘Sprijin acordat pentru cooperare orizontalã si verticalã intre actorii din lantul de aprovizionare – sectorul pomicol’ – 2 milioane de euro.