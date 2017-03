Buget de consum sau credit?

luni, martie 20, 2017, 3:00

Liberalii din Consiliul Local (CL) Vaslui au cerut ca bugetul pe anul în curs sã prevadã sume mai mari la capitolul dezvoltare. Ei au criticat bugetul, caracterizându-l prin sintagma «de consum», câtã vreme dezvoltarea primeste doar 3,51% din totalul fondurilor. Primarul Vasile Pavãl le-a dat dreptate liberalilor, dar le-a reamintit cã, pur si simplu, aceste sunt posibilitãtile. În acest context, Pavãl a fãcut si o propunere: contractarea unui credit, din care sã se finanteze investitiile.

Consilierii liberali din Consiliul Local (CL) Vaslui au criticat dur structura bugetului local pentru 2017. Alesii opozitiei au reprosat nepublicarea listei de investitii in timpul alocat dezbaterii publice pe marginea bugetului. Astfel, pe langã informatii privind veniturile si cheltuielile preconizate de municipalitate, vasluienii si-ar fi putut exprima pãrerea privind finantarea anumitor obiective de investitii. Sorin Radu, consilier PNL, a spus cã sumele alocate pentru parte de functionare in raport cu sectiunea de dezvoltare aratã cã Vasluiul are un buget axat pe consum. ‘Avem cheltuieli de dezvoltare foarte putine. Dacã dãm deoparte excedentul de anul trecut, folosit acum pentru dezvoltare, rãmanem cu 4,8 milioane de lei. Aceastã sumã reprezintã doar 3,51% din total buget. Este un procent foarte mic. Dacã din suma rãmasã dãm deoparte 1,2 milioane de lei, alocati pentru studii de fezabilitate, mai avem 3,6 milioane lei pentru investitii, adicã 2,65% din total buget. Avem un buget de consum, un buget care tine Vasluiul pe loc. O localitate nu trebuie sã astepte doar banii de la UE, ci trebuie sã caute fonduri si din alte surse’, a arãtat Sorin Radu. Si liberalul Marius Arcãleanu a intervenit, abardand critic alocãrile foarte mari pentru sectorul asistentei sociale. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, i-a dat dreptate lui Sorin Radu si a explicat cã s-a dorit construirea unui buget echilibrat, in care veniturile sã fie egale cu cheltuielile. Însã, pentru cã in derularea executiei bugetare apar tot felul de situatii dificile, un astfel de echilibru este dificil de obtinut. Edilul a subliniat cã pe functionare nu s-a cheltuit decat strictul necesar, iar la partea de dezvoltare constructorii incã nu ay finalizat lucrãrile in zonele 13 Decembrie si Centru. Multe firme de constructii preferã lucrãrile mari, cum ar fi drumurile judetene, unde au un front de lucru mult mai mare. ‘Din douã rele, am ales sã rãman cu acesti bani in visterie. Între functionare si dezvoltare ar trebuie sã fie un raport de 60-40 ori 70-30. Cand am avut proiecte europene, asa a fost. Avem responsabilitatea de a aduce fonduri. Vor veni cele 27 milioane de euro de la UE, dar nu va fi suficient pentru a realiza ceea ce ne-am propus. Oricum apar discutii, si cei de la Barlad intreabã cã de ce vin doar la Vaslui 27 milioane de euro. Trebui sã aducem bani pentru devoltare, insã nu putem reduce functionarea, fiindcã ne blocãm’, a avertizat Pavãl, indemandu-i pe consilieri sã facã un exercitiu de imaginatie: oare cum ar atãta Vasluiul fãrã igienizare, iluminat public si invãtãmant?! ‘Trebuie sã functionãm!’, a conchis primarul Pavãl.

O idee: credit pentru dezvoltare

Pentru a cãuta si alte surse de finantare, Pavãl le-a spus consilierilor cã se poate apela la o linie de creditare, care sã fie orientatã spre dezvoltare. ìPentru a atrage finantare, mai avem o variantã, sã apelãm la un credit. Noi avem o cota de indatorare de 0,2% ; am putea atrage un credit pentru niste obiective bine definite. E o propunere de a avea si alte surse de finantare: sã gãsim, sã finantãm, sã aducem bani din proiecte europene, credite, alte fonduri alocate de Elvetia, Norvegia. Am evaluat ce am avut si, intr-adevãr, este o valoare micã pentru dezvoltareî, a incheiat Pavãl. La sectiunea venituri, bugetul local al municipiului Vaslui prevede pentru acest an o sumã totalã de 138.614.585 lei, iar la cheltuieli de 147.098.370 lei. Diferenta dintre cele douã sectiuni se concretizeazã intr-un excedent bugetar in cuantum de 8.483.785 lei, care este acoperit din excedentul bugetar al ultimilor doi ani.