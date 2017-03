Braconaj în pagubã pentru sapte «pescari» din Ciurea

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

În vara anului 2015, un grup de pescari, fratii Iulian Dragos, Ilie si Ionut Bogdan Rusu, impreunã cu alti patru consãteni din satul Dumbrava, comuna Ciurea, judetul Iasi, Vasile si Marian Haralamb, Florin Costea si Iosif Tãlmaciu, au mers la lacul de la Posta Elan, exploatatie piscicolã aflatã in administrarea unei firme husene, cunoscutã ca bogatã in peste. Cei sapte erau insã pusi pe fapte mari, astfel cã, noaptea, folosind plase de fir sintetic tip setcã cu lungimi de 300 – 700 metri, ilegale, si cu ajutorul unei bãrci pneumatice, au prins peste o tonã de peste, diverse specii si dimensiuni, prejudiciul fiind calculat la suma de 7.355 lei. Pentru a nu fi surprinsi de paznicii exploatatiei, unul dintre braconieri a stat la pandã, folosind, pentru a-i anunta pe ceilalti, telefonul mobil. În zadar insã: spre dimineatã, au fost descoperiti de paznici care, pentru a-i imobiliza, au chemat in ajutor politistii din Rosiesti. Cei sapte ieseni amatori de peste au fost retinuti, marfa, pe care ei voiau s-o comercializaze, confiscatã, la fel si sculele, dar si barca, cele douã autoturisme cu care veniserã ‘la pescuit’ si telefoanele mobile. Ei au fost trimisi ulterior in judecatã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de furt calificat, pescuit comercial sau sportiv fãrã licentã sau autorizatie de pescuit si detinerea sau folosirea la pescuit de cãtre persoanele neautorizate de unelte de pescuit comercial. Dupã un an de procese, in octombrie anul trecut, Judecãtoria Barlad a dat sentinta in acest dosar, condamnandu-i pe sase dintre braconieri la cate 1 an de inchisoare, iar pe initiator, Iulian Dragos Rusu, la 1 an si 4 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, pentru furt calificat. Pentru celelalte douã infractiuni, judecãtorii au decis aplicarea de amenzi penale, de cate 3.600 lei, 4.500 lei, in cazul lui Iulian Dragos Rusu, respectiv cate 120 sau 150 zile amendã, o zi amendã avand valoarea stabilitã de 30 lei. Prin contopirea pedepselor, braconierii ar fi trebuit sã plãteascã amenzi penale de cate 4.800 lei, respectiv 7.500 lei, insã judecãtorii barlãdeni au decis suspendarea sub supraveghere a executãrii pedepsei amenzilor penale aplicate alãturi de pedeapsa inchisorii ca pedeapsã. Braconierii au fost insã obligati sã plãteascã cheltuilile judiciare, cate 1.200 lei de persoanã, asta dupã ce achitaserã deja prejudiciul cauzat. În plus, pe langã faptul cã le-a fost interzis, timp de 3 ani, dreptul de a pescui, ei vor trebui sã execute si cate 120 de zile de muncã in folosul comnunitãtii, la intretinerea spatilor verzi, parcurilor, drumuri, sau pãstrare curãteniei si igienizarea comunei Ciurea. Atat ei, cat si procurorii, au contestat sentinta Judecãtoriei Barlad, pentru ca luni, Curtea de Apel Iasi sã dea sentinta definitivã. Dacã ßpescarilor’ le-a fost respins, ca nefondat, apelul, procurorii au avut castig de cauzã, instanta hotãrand inlãturarea dispozitiei initiale, de suspendare a plãtii amenzilor penale de cãtre condamnati, acestia urmand sã achite in plus alte cheltuieli de judecatã, cate 200 lei fiecare. În consecintã, braconierii ieseni, care sperau sã se facã bani din vanzarea pestelui vasluian, au iesit in pagubã mare, sanctiunile pecuniare impuse de judecãtori fiind de peste 7 ori mai mari decat contravaloarea pestelui, care, oricum, le-a fost confiscat! Dacã mai punem la socotealã si masinile, barca, plasele si telefoanele pierdute sau munca ce-o vor presta in folosul comunitãtii, celor sapte le va sta mult timp pestele-n gat…