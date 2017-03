Bârlãdenii vor pãmânt. Din pãmânt, din iarbã verde!

joi, martie 16, 2017, 3:00

Desi numãrul cererilor depuse la Primãria municipiului Bârlad pentru locuri de casã a ajuns la peste 1.200, cetãtenii vin în continuare, în valuri, cu astfel de solicitãri. Multora nu le pasã cã nu se (mai) încadreazã în criteriile de acordare a loturilor, solicitãrile fiind fãcute în numele copiilor.

Numai in ultimele zile, Primãria Barlad a primit peste 20 de solicitãri de alocare de locuri de casã. Asta dupã ce conducerea orasului a anuntat cã se vor lotiza, intr-un nou cartier ce va fi creat in vara acestui an, 270 de parcele, cu o suprafatã de circa 300 de metri pãtrati fiecare. Asa se face cã numãrul total de solicitãri de locuri de casã aproape s-a dublat, numai in ultimele sase luni, ajungand la peste 1.200. Interesant este cã multi dintre actualii solicitanti – fie cã sunt mai vechi sau mai noi – desi sunt constienti sã nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a primi un lot de casã, tot nu renuntã la initiativã. Chiar ei i-au explicat, recent, primarului Barladului, Dumitru Boros, cã acum ßluptã pentru copii’. ßLumea si-a cam luat gandul de la a mai primi loturi de casã dupã ce au stat cu cererile la primãrie chiar si mai mult de 10 ani. Acum insã, dupã cum am constatat, oamenii vin pentru copii. Spun cã, dacã nu i-a bãgat nimeni in seamã in ultimii 10- 15 ani, mãcar copiii lor sã aibã sansa de a rãmane in oras, de a- si face o familie, un viitor aici’, a explicat primarul Boros. Din pãcate, din numãrul total de parcele care vor fi date populatiei in noul cartier al orasului, ce va lua fiintã in partea de vest a Barladului, in apropierea Cimitirului ßEternitatea’, doar 10% din cereri vor fi onorate. Chiar si asa, jumãtate din cele 270 de loturi vor ajunge la cei cu probleme sociale (Legea 15) iar restul vor fi scoase la licitatie.