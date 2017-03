Bârlãdeni, sterilizati-vã câinii!

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Una dintre cele mai sigure mãsuri de disparitie a câinilor fãrã stãpân de pe strãzile Bârladului va fi pusã din nou în aplicare, peste mai putin de o sãptãmânã. Este vorba despre o amplã campanie de sterilizare a patrupedelor din gospodãriile populatiei, care presupune costuri foarte mari, dar care va fi desfãsuratã gratuit pentru proprietarii câini.

Prin urmare, in zilele de 22 si 23 martie, dupã cum au anuntat reprezentantii Asociatiei ‘Seelen fur Seelchen’ Barlad, care se ocupã de ecarisaj in localitate, oricine are un caine in gospodãrie, in special cei care locuiesc la curte, poate apela, din nou, la servicii gratuite de sterilizare. Actiuni similare au loc, de altfel, lunar, incã din septembrie 2016, insã anul acesta, odatã cu incãlzirea vremii, actiunea va creste in intensitate. Nu se tine cont de sexul animalului, dar foarte important de retinut este cã toti doritorii vor trebui sã se programeze in prealabil, pentru a putea beneficia de o reducere cuprinsã intre 250 si 400 de lei, cat costã in mod normal sterilizarea unui singur aninal. ‘Dupã cum se stie, cauza principalã a aparitiei cainilor fãrã stãpan o constituie abandonarea pe strãzi a puilor nãscuti in gospo dãriile populatiei. Lumea nu isi permite, de exemplu, sã tinã intr-o curte mai mult de unu-doi caini, deci, puii rezultati sunt apoi dati pe stradã, sã spunem asa… În consecintã, incurajãm populatia Barladului sã ne contacteze cu incredere, din timp, pentru programãri in zilele de 22 si 23 martie, astfel incat sã putem steriliza cat mai multe animale intr-o manierã cat mai civilizatã. Vom avea un medic care va veni la noi in oras, din Brasov, special pentru aceastã operatiune, insã putem prelungi durata campaniei, cu o zi-douã, in functie de numãrul de solicitãri. Rugãm, asadar, barlãdenii interesati sã o contacteze pe colega noastrã, Didona Platon, la numãrul de telefon 0745.583.476’, ne-a declarat Luiza Lungu, presedintele Asociatiei ‘Seelen fur Seelchen’ Barlad. Mai trebuie spus cã, in Romania, sterilizarea este obligatorie pentru toti cei care locuiesc la curti, si nu numai si care cresc caini. De altfel, la nivel national, au inceput deja sã aparã situatii in care veterinarii au mers la oameni acasã si le-au luat cainii, cu sau fãrã voia lor. O mãsurã care va duce, in timp, la scãderea drasticã a numãrului de caini abandonati pe strãzi si in special la un control strict al exemplarelor din gospodãrii.