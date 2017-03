Bârlãdean traficant de droguri, «iertat» de judecãtorii ieseni

joi, martie 16, 2017, 3:00

Cei doi traficanti de canabis care au fost depistati, în august 2016, cã voiau sã introducã în tarã droguri ascunse în roata de rezervã, si-au aflat sentinta definitivã. Bârlãdeanului Neculai Mihãitã Plãcintã i-a fost suspendatã executarea pedepsei de 2 ani si jumãtate de închisoare primitã initial. Albanezul Moris Sula, care supraveghea transportul, îsi va executa pedeapsa dupã gratii. În plus, acesta va avea o interdictie de 2 ani de a sta pe teritoriul României.

La inceputul lunii august anul trecut, politistii de frontierã de la Vama Sculeni, judetul Iasi, au reusit, cu ajutorul cainelui Noma, sã prindã doi traficanti de droguri care incercau sã teacã prin Romania canabis. Pentru a incerca vigilenta vamesilor, cei doi s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei aproape de miezul noptii, intr-o limuzinã Mercedes, condusã de barlãdeanul Neculai Mihãitã Plãcintã, in varstã de 22 de ani, prezentand acte din care rezulta cã sunt rezidenti in Italia. Pe baza profilului de risc si a faptului cã Plãcintã prezenta evidente semne de nervozitate, politistii de fron – tierã au trecut la efectuarea unui control amãnuntit, desfãsurat cu ajutorul unui caine de urmã, Noma, special dresat pentru a depista droguri. Cu aceastã ocazie, au descoperit in roata de rezervã a autoturismului douã pungi vidate, in care se gãseau 1,2 kilograme de canabis. Mai mult, la perchezitia corporalã, asupra lui Plãcintã a mai fost descoperitã o pungã continand 83 de grame de canabis, in legãturã cu care barlãdeanul a declarat cã o cumpãrase pentru consum propriu, contra sumei de 100 de euro. În schimb, acesta a negat cã ar sti ceva despre drogurile din roata de rezervã, acestea apartinand, cel mai probabil, partenerului sãu, albanezul Moris Sula. Cei doi au fost arestati preventiv si, ulterior, trimisi in judecatã fiind acuzati de comiterea infractiunilor de intro – ducere in tarã si trafic de droguri de risc. Ulterior, in luna octombrie, Tribunalul Iasi a decis condamnarea celor doi la cate 2 ani si jumãtate de inchisoare cu executare, sentintã contestatã atat de traficantii de droguri, cat si de procurori. Zilele trecute, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au dat sentinta definitivã in acest dosar. Dacã lui Sula i-au mentinut pedeapsa cu executare initialã, adãugand o pedeapsa complementarã a interzicerii de a se afla pe teritoriul Romaniei pe o perioadã de 2 ani, in cazul lui Plãcintã, judecãtorii Curtii de Apel au dat dovadã de clementã. Astfel, instanta a dispus suspendarea sub supraveghere pe o perioadã de 4 ani a pedepsei cu inchisoarea dispusã anterior, timp in care, pe langã alte obligatii, Neculai Mihãitã Plãcintã va fi obligat sã frecventeze un program de reintegrare socialã destinat in special constientizãrii riscurilor consumului si traficului de droguri, si, periodic, sã se supunã mãsurii de control medical pentru depistarea consumului de substante interzise. În plus, tanãrul traficant va fi obligat sã presteze 90 de zile de muncã neremuneratã in folosul comunitãtii fie in cadrul serviciilor publice din Primãria Barlad, fie in cadrul Spitalului Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ din Barlad! Sentinta fiind definitivã, judecãtorii au dispus punerea de indatã in libertate a tanãrului traficant, in timp ce colegul sãu albanez a fost condus, pentru executarea pedepsei, la Penitenciarul Vaslui, de unde, posibil, va fi extrãdat in tara de origine.