Bãrbat din Bãlteni arestat pentru viol

marți, martie 7, 2017, 3:00

Politistii au retinut un bãrbat în vârstã de 52 de ani, din comuna Bãlteni, acesta fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de viol, faptã sãvârsitã asupra unei femei de 61 de ani, din aceeasi localitate. Instanta a emis pe numele bãrbatului mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile.

Pe 1 martie, politistii au fost sesizati de o femeie in varstã de 61 de ani, din comuna Bãlteni, cu privire la faptul cã a fost victima infractiunii de viol. Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Ruralã Vaslui au efectuat cercetãri cu privire la fapta sesizatã si au dispus efectuarea unei constatãri medico-legale la Serviciul de Medicinã Legalã Vaslui. Politistii au stabilit faptul cã, pe 27 februarie, in cursul serii, in timp ce se afla la domiciliul sãu, femeia i-a permis accesul in locuintã lui Cezar R., in varstã de 52 de ani, din acceasi localitate, pe care femeia il cunostea. Acesta, aflat sub influenta bãuturilor alcoolice, acesta a inceput sã o loveascã pe femeie si, ulterior, a violat-o. Cezar R. a fost retinut de politisti pentru o perioadã de 24 de ore, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de viol, iar ulterior a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui, respectiv la Judecãtoria Vaslui. În baza probatoriului administrat, pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivã pentru o perioadã de 30 de zile.