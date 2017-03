Autovehicul cãutat de autoritãtile spaniole, depistat în PTF Albita

vineri, martie 17, 2017, 3:00

Pe 15 martie, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a intra in tarã, Andrei D., cetãtean roman si Republica Moldova, in varstã de 33 de ani, care conducea un autoturism marca Volkswagen Touran inmatriculat in R. Moldova. Existand suspiciuni cu privire la provenienta autovehiculului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a stabilit cã autovehiculul in cauzã figureazã in bazele de date ca ßbun cãutat pentru confiscare’, semnalare introdusã de autoritãtile din Spania la data de 15.04.2016. Andrei D. a declarat cã a achizitionat autoturismul in cauzã la inceputul lunii martie, de la un conational si cã nu avea cunostintã despre faptul cã autovehiculul este implicat in vreun litigiu. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de tãinuire, iar autoturismul in valoare de 50.000 lei a fost retinut in vederea continuãrii cercetãrilor.