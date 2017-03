Autostrada Târgu Mures – Iasi, reteta scoaterii Moldovei din sãrãcie

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Autostrada Târgu Mures – Iasi ar aduce prosperitatea în judetele Moldovei. O demonstratie a acestei afirmatii este Constanta, judet al cãrui PIB, dupã darea în folosintã a autostrãzii Bucuresti – Constanta, a crescut cu o vitezã dublã fatã de ritmul înregistrat în restul tãrii. Concret, în perioada 2012 – 2016, PIB-ul în valoare nominalã al judetului Constanta a avut o crestere de 56%. În Moldova, toate judetele au avut o evolutie a PIB-ului de maxim 35%. În prezent, autostrada Târgu Mures – Iasi este blocatã, studiile de fezabilitare urmând sã fie revizuite.

Constructia Autostrãzii Targu Mures – Iasi ar scoate Moldova din situatia actualã de subdezvoltare economicã. Cel mai bun argument pentru un astfel de scenariu este oferit de evolutia judetului Costanta, dupã deschiderea autostrãzii Bucuresti – Constanta. Autostrada a adus cresterea investitiilor, a exporturilor si importurilor, consumului, diminua – rea timpilor de transport in relatie cu Bucurestiul. Potrivit unei analize a ‘Ziarului Financiar’ de la deschiderea autostrãzii si panã in prezent, PIB-ul Constantei a crescut cu o vitezã dublã fatã de restul economiei nationale. În perioada 2012-2016, PIB-ul in valoare nominalã al judetului Constanta a avut o crestere de 56%, fatã de o crestere nominalã de 29% a PIB-ului Romaniei. ‘Proba care aratã cã autostrada a avut un rol covarsitor in viteza de crestere a PIB al judetului Constanta in perioada 2012 – 2016 este cã in cei patru ani anteriori, adicã intre 2008 si 2012, cand nu era gata toatã autostrada, PIB-ul nominal al judetului Constanta a crescut cu 13%, sub ritmul de crestere al PIB-ului per total tarã, de 14%’, aratã analiza citatã.

În Moldova nu misca nimic

În aceeasi perioadã, judetele din Moldova, care, evident, nu au beneficiat de autostradã, au avut o crestere a PIB-ului nominal mult mai modestã. În anul 2016, judetul Vaslui a avut un PIB de 6,7 miliarde de lei si o evolutie nominalã intre 2012-2016 de numai 32%. Iasul a avut un PIB de 23,6 miliarde lei anul trecut, si o evolutie de 35% intre 2012 si 2016, apropiatã de media intregii tãri, de 29%. Judetul Neamt, cu un PIB de 10 miliarde lei, a avut o crestere nominalã de 27%, in timp ce Bacãul a avut un PIB de 14,6 milioane lei si o evolutie nominalã de 33%. Nu in ultimul rand, Suceava a realizat anul trecut un PIB de 14,5 miliarde lei si o evolutie nominalã de 28%, iar Botosaniul a avut PIB-ul in valoare de 8 miliarde de lei si cresterea nominalã a acestuia de 35% in perioada 2012-2016. Topul primelor cinci judete din Romania la cresterea PIB-lui in inter – valul 2012 – 2016 este compus din Cluj (62%), Constanta (56%), Prahova (42%), Ilfov (40%) si Buzãu (37%).

Autostrada Târgu Mures – Iasi, blocata

Lucrãrile la autostrada Targu Mures – Iasi vor incepe abia in anul 2020. La sfarsitul anului trecut, investitia era blocatã in studiile de fezabilitate, care, in anul 2014, au fost scoase la licitatie publicã pentru revizuire. Potrivit ultimelor informatii actualizate, referitoare la autostrada Targu Mures – Iasi, in 2014 s-au scos la revizuire studiile de fezabilitate pentru Targu Mures – Ditrãu, Ditrãu-Targu Neamt si Targu Neamt – Iasi – Ungheni. În ultima variantã de Master Plan, la prioritizare autostrazi, Targu Neamt – Iasi – Ungheni este pe locul 5 iar Targu Mures – Targu Neamt, pe locul 8. În anexa la Master Plan, proiectul Targu Neamt – Iasi – Ungheni e trecut cu incepere din 2017 panã in 2019, iar Targu Mures – Targu Neamt, din 2023 panã in 2026.

Petitie pentru autostradî spre Transilvania

Mediul de afaceri din Regiunea Nord-Est 1 a initiat, in anul 2015, petitia ‘Salvati Moldova de Sãrãcie’, document prin care s-a dorit ca o parte din cerintele oamenilor de afaceri sã fie preluate de parlamentari si sã fie transformate in proiecte de lege, sã fie interpelãri ale parlamentarilor la adresa ministrilor, a Primului ministru. Foarte important pentru oamenii de afaceri este ca autostrada spre vestul Romaniei sã fie prinsã in Master Planul pe infrastructurã si sã se inceapã lucrãrile la drumul rapid intre Vaslui si Iasi. În prezent, la nivel national, Moldova conta bilizeazã investitii mai mici cu 10-15% in raport cu alte zone, in timp ce 3.000 de societãti se inchid anual in Regiunea de Nord- Est 1. De asemenea, costurile pentru transport suportate de operatorii economici din regiune, inclusiv din judetul Vaslui, sunt mai mari cu 30 – 33% fatã de alte judete din tarã. În Regiunea Nord-Est 1, din care face parte si judetul Vaslui, sunt numai 3,31% din IMM-urile din tarã. Din afacerile deschise in zona Moldovei, 80% sunt microintreprinderi.