Audiente cu lacrimi în ochi

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Ce-ar putea avea în comun trei oameni care nu s-au vãzut niciodatã, trec pe stradã unii pe lângã altii exact ca niste strãini si mai ales nu se pot privi în ochi, nãpãditi de grijile personale? Rãspunsul este cât se poate de simplu: viata nenorocitã pe care o duc, cu stoicism, în fiecare zi. Iar în acest tipar nedorit se încadreazã o mamã vãduvã a doi copii, din care unul suferind de autism, o alta care îsi creste singurã un copil pe care vrea musai sã îl facã om si sã nu ajungã pe strãzi, si un bãrbat cu handicap, în vârstã de 43 de ani, care îsi îngrijeste singur tatãl si care nu vrea în ruptul capului ca pe cartea lui de muncã sã scrie vreodatã „asistat social”.

Ieri, la Primãria Barlad, s-a consumat incã un episod de audiente sustinut de primarul localitãtii, Dumitru Boros. Acesta a primit la discuitii 64 de persoane. Problemele au fost diverse, dar, paradoxal, aceleasi. De la lipsa locurilor de muncã la diferite probleme cu legile in vigoare, fiecare s-a plans si chiar a plans – cine stie pentru a cata oarã – in fata Executivului Local. Însã, trei cazuri au atras atentia reprezentantilor primãriei prezenti la audiente, dar in special edilului-sef, vizibil emotionat atunci cand a luat contact cu fiecare in parte.

Exemplu de mama erointa

Are 38 de ani in curand si isi duce traiul zilnic, dupã cum chiar ea a mãrturisit, ‘inchisã la domiciliu’. Este mama a doi copii minori. Unul dintre ei – bãiatul – are 13 ani si suferã de autism. Actualmente, locuieste doar ea cu minorii in apartamentul socrilor, dupã ce sotul ei a plecat in lumea celor vesnici. Problema este cã bãiatul bolnav este prea putin dezvoltat din punct de vedere mental. Dupã cum spun medicii, ar avea intelectul unui copil de 2 ani. Prin urmare, bãiatul se manifestã zgomotos mai tot timpul, indiferent cã se aflã in locuintã sau pe stradã. În consecintã… ‘Stãm doar in casã! Unde sã il scot pe stradã, cand toatã lumea se uitã la el ca la un ciudat? Acum, domnule primar, problema cea mai mare este cã m-am trezit cu reclamatii de la vecini, cã nu se pot odihni, nici ei, nici copiii lor. Dar, asa cum au ei copii, eu nu am? Ce sã fac? Unde sã mã duc cu el? Sã il internez singur, undeva? Nu pot face asa ceva…! Nu pot!’, s-a plans femeia, in timp ce staff-ul primãriei prezent la audiente a mutit. De fapt, barlãdeanca venise la primar pentru o problemã simplã, pe a detaliat-o ulterior: vrea o locuintã socialã, oriunde, pentru a-si ingriji si creste copiii, departe de ochii lumii rele in care trãieste acum… Mai mult, femeia spune cã a si depus o cerere in acest sens la registratura primãriei, numai cã… de ani de zile tot asteaptã rãspuns. Acum insã, vestile sunt si mai sumbre pentru ea: a trecut de pragul de 35 de ani, cand ar fi putut beneficia gratuit de un apartament. În plus, socrii in apartamentul cãrora locuieste acum vor sã vandã locuinta, deci se mai aflã si in pericolul de a rãmane pe drumuri.

Alt caz, alta drama

Originarã din comuna Floresti, o altã barlãdeancã singurã, care isi creste copilul cum stie ea mai bine, a cãlcat pragul primãriei pentru a-si spune necazul. Are un copil, la care tine ca la ochii din cap si cãruia nici nu vrea sã ii intrevadã vreo fãramã din trecutul ei de ‘om provenit de la tarã’. I-a povestit primarul Boros cã a fost nevoitã sã renunte la a-si mai da Bacalaureatul pentru cã a rãmas insãrcinatã si s-a mutat la Barlad, dar mai ales pentru cã, la scurt timp, fostul sot a decis sã isi continue viata alãturi de o altã femeie. De atunci, locuieste cu chirie, pe unde apucã, pentru cã fiul ei invatã la o scoalã respectabilã din oras si are si rezultate pe mãsurã. Pentru a-i asigura tot ce ii trebuie, mama si-a luat si o a doua slujbã, pe langã cea de vanzãtoare la o carmangerie din oras. ‘Dupã program, merg si fac menaj. Nu imi este rusine si nici fricã de muncã. Pentru copilul meu fac orice! Am depus cerere pentru o locuintã socialã incã din 2010. Ce-i drept, mi s-a oferit ceva la marginea orasului, foarte departe de scoala copiulului, intr-o zonã locuitã in special de rromi, unde o mamã singurã nu ar fi fãcut fatã. Nu am refuzat, dar am explicat motivele pentru care imi este imposibil sã merg acolo si mi s-a promis altceva. Si… atat! Luna care vine implinesc 35 de ani; am inteles cã, dacã depãsesc aceastã varstã, nici nu mai am sanse la vreo locuintã socialã… Chiar si bucãticã de teren, de 150 de metri pãtrati, undeva in oras, mi-ar fi deajuns, sã pot sã imi fac o cãmãrutã si sã ii asigur un viitor copilului….’, spune femeia.

Un barbat model

Lectiile de viatã se servesc la orice varstã, iar acest lucru l-a demonstrat, la 43 de ani, un barlãdean care suferã de un handicap locomotoriu care nu ii permite sã stea in picioare, pe parcursul unei zile, mai mult de o jumãtate de orã. Chiar si asa, pe bãrbat doar douã lucruri il intereseazã in viatã: sã aibã grijã de tatãl sãu, in varstã de 75 de ani, si… sã nu aparã scris niciodatã pe cartea lui de muncã cã a fost ‘asistat social’. ‘Am incercat si la Compania de Utilitãti Publice din Barlad, unde, desi am arãtat cu documente cã nu pot face efort sustinut si nu pot sta in picioare mai mult de o jumãtate de orã, am primit niste sarcini contrare. Asta e, am renuntat, nu arãt cu degetul! Am cãrat lãdite cu flori si la Sere, la Spatii Verzi, si am pãtit la fel…! Credeti cã nu s-ar gãsi altceva pentru mine? Orice, numai sã pot face fatã! Pentru cã eu vreau sã muncesc, sã am grijã de tatãl meu si sã imi duc traiul prin muncã. Nu vreau nimic de-a gata, pentru cã, in primul rand, nu vreau ca pe cartea mea de muncã sã scrie vreodatã asistat social’, s-a jeluit bãrbatul.

Primarul nu poate promite nimic, dar apeleaza la ajutor

Evident, pe cele trei spete prezentate s-a pronuntat si primarul Boros, la solicitarea ziarului nostru, dar suplimentar, numai dupã o analizã atentã, pe care a cerut-o de la toate serviciile de specialitate. ‘La fiecare sesiune de audiente, fãrã exceptie, aud cazuri ingrijorãtoare, tragice de-a dreptul. Poate de aceastã datã au fost ceva mai grave, mai emotionante, mai… pline de invãtãminte despre viatã decat de obicei. Însã, asta nu inseamnã cã nu vor fi tratate cu maximã seriozitate, asa cum facem cu fiecare caz in parte care ne este prezentat la audiente. Punctual, in cazul femeiii care are copilul bolnav, cat si in cazul doamnei care isi creste singurã copilul pentru a-i asigura o educatie corectã si sãnãtoasã cred cã, cel mai probabil, vom cere consilierilor locali derogãri de la criteriile de atribuire a loturilor de casã pe care le-am pregãtit in zona Deal. În maximum douã luni, vom sti exact cum stãm in privinta acelor loturi, pentru cã atunci se terminã documentatia necesarã. Pe urmã, in cazul domnului cu probleme de sãnãtate, sunt toate sansele sã il putem ajuta cu un loc de muncã, undeva la un birou. Vom vedea, dupã ce colegii din Aparatul de Specialitate vor veni cu anumite propuneri. Oricum, cert este cã este mai bine, in acest moment, sã ne limitãm la gãsirea solutiilor, si nu la promisiuni. Oamenii nu trebuie sã mai iasã din aceastã primãrie doar cu vorbe, ci cu rezolvarea problemelor cu care vin la noi!’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.