Astenia de primãvarã s-a transformat în nebunia controalelor

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Semnalele din piatã venite de la oamenii de afaceri sunt îngrijorãtoare. În ultimele luni, institutiile de control din judetul Vaslui au luat practic cu asalt agentii economici. Din ultimele date statistice reiese faptul cã, în medie, o firmã are parte într-un an de 30-35 de controale, dar sunt cazuri si cu 48 controale! Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, spune jumãtate ironic, jumãtate serios: «Pare un efect al primãverii, este o nebunie a controalelor!».

Vasile Mariciuc, vicepre sedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, le-a cerut directorilor serviciilor deconcentrate specializate sã nu ìdestructurezeî mediul de afaceri cu o avalansã de controale. Prezent la Sedinta de Dialog Social de la Prefectura Vaslui, Mariciuc s-a arãtat indignat de modul cum trateazã organele de control oamenii de afaceri. În acest context, vicepresedintele CJ a solicitat conducerii Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui sã ia pulbic atitudine fatã de actuala situatie. ìPare un efect al primãrii, este o nebunie a controalelor. Camera de Comert Vaslui trebuie sã aibã o reactie mult mai viguroasã fatã de acest fenomen. Marile companii nu plãtesc nici impozite, iar noi sufocãm bietul operator roman. Înseamnã cã ne-o facem cu mana noastrã. Parcã sunt prea multe controale, si mã intreb dacã nu cumva existã un plan de amenzi in institutiile care verificã firmele. Eu stiu cã preventia trebuie sã preceadã contraventia’, a spus Vasile Mariciuc. Vicepresedintele CJ Vaslui a avut o interventie si pe marginea datelor raportului de activitate de 2016 al Comisariatul pentru Protectia Consumatorului. Astfel, Vasile Mariciuc a precizat cã, dupã anul 1990, romanii s-au transformat din producãtori in consumatori. Dacã consumatorii au o zi internationalã in care se aminteste de drepturile lor, o zi a producãtorului nu a fost incã stabilitã. ìTrãim intr-o societate consumeristã, care te indeamnã sã cumperi, sã consumi cat mai mult. E bine-venitã educatia in acest domeniu, dar sã nu exagerãm. Sã nu invãtãm romanul sã fie doar consumator’, a mai spus Vasile Mariciuc.

Ambitia de a lua banii patronilor

Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui, i-a rãspuns lui Vasile Mariciuc cã institutiile de control nu au un plan de amenzi, dar existã ìambitiaî de a lua banii de la oamenii de afaceri. ‘La nivel local, trebuie sã fiti fermi cu intreprinzãtorii, dar trebuie sã faceti si preventie. S-a tot pus intrebarea: cate institutii de control verificã o firmã intr-un an? Conform datelor statistice, media este de 30 – 35 de controale pe an, dar sunt cazuri in care o societate comercialã e verificatã si de 48 de ori intr-un an! Eficienta acestor actiuni trebuie discutatãî, a sublinat Constantin. Cum in loc de controale mediul de afaceri local are nevoie de investitii, in acest sens ar trebui sã se canalizeze toate eforturile autoritãtilor publice. În prezent, la nivel national, Modova primeste doar 10% din bugetul alocat pentru investitii in anul curent, fonduri care sunt total insuficiente. ‘Am cerut o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu, pentru a demonstra cã suntem predictibili, a arãta ce inseamnã servicii si produse la nivel european. În tãrile din est, vin produse mult mai slab calitativ si trebuie sã se ia mãsuri in acest sens. Controalele sã se facã la producãtor si in vamã, si atunci nu am mai avea produse de mana a doua pe piatã. Intrã produse – orez, rosii, preparate din carne – vai de capul lor, produse care reprezintã un atentat la siguranta nationalã a poporuluiî, a mai spus Inel Constantin.