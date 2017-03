Astãzi, femeile sunt în centrul atentiei!

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Municipalitatea vasluianã, împreunã cu institutii publice partenere si colaboratori, a pregãtit, de Ziua Femeii, o serie de surprize. Punctul culminant, pe lângã expozitiile si momentele artistice pregãtite de elevii vasluieni pe tot parcursul zilei de 8 Martie, îl constituie concertul „Romanticã Femeie”, de la Sala Polivalentã, care-i va avea ca invitati speciali pe Ileana Sipoteanu si Gabriel Dorobantu.

Ziua Internationalã a Femeii va fi marcatã, ca de fiecare datã, de cãtre Primãria municipiului Vaslui, printr-o serie de manifestãri organizate pentru a serba cum se cuvine pe cele care, cu dragoste, devotament si sacrificii, ne sunt intotdeauna alãturi. Seria manifestãrilor a demarat pe data de 7 martie, cand, in Foaierul Primãriei a avut loc, incepand cu ora 12.00, vernisajul expozitiei de arta plasticã ‘Culorile lui Mãrtisor’, care prezintã lucrãri realizate de elevi ai scolilor si grãdinitelor din municipiul Vaslui. Cu aceastã ocazie, micutii artisti ai Asociatiei Domisong, sub indrumarea prof. Carmen Trufia, au sustinut un moment artistic. Tot ieri, la Centrul Cultural ‘Alexandra Nechita’, incepand cu ora 18.30, elevii Scolii gimnaziale oElena Cuzao au adresat mamelor cele mai frumoase ganduri de iubire, sustinute de un program artistic al micilor artisti in devenire. Ziua de 8 martie va debuta cu un recital al cantautorului Ion Chiriac si elevilor Centrului oPrietenii Veronicãio, eveniment care va avea loc incepand cu ora 11.00, la Centrul oBunavestireo, iar de la ora 12.30, la Centrului ‘Sfantul Nicolae’. Apoi, de la orele 17.30, tot pe scena Centrului Cultural ‘Alexandra Nechita’, este randul elevilor Scolii gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ sã urce pe scenã, omagiind prin cantec, dans si poezie pe cea mai dragã fiintã – mama. Seria evenimentelor dedicate Zilei Internationale a Femeii va avea drept punct culminant concertul extraordinar desfãsurat sub numele sRomanticã Femeieo care va avea loc, incepand cu orele 17.00, la Sala Polivalentã din municipiul Vaslui. Cu aceastã ocazie, pe langã artistii si ansamblurile locale, vor evolua in recital Ileana Sipoteanu si Gabriel Dorobantu. Intrarea este liberã pentru iubitorii de muzicã usoarã de cea mai bunã calitate, care, impreunã cu sãrbãtoritele acestei zile, vor putea asista la o manifestare cu adevãrat specialã, care le este dedicatã. Alãturi de municipalitate, in organizarea tuturor manifestãrilor dedicate femeilor s-au implicat diverse institutii de invãtãmant, centre culturale si socio-medicale de la nivelul municipiului Vaslui, Palatul Copiilor ‘Constantin Didilescu’, CJCPCT Vaslui sau Asociatia culturalã ‘Domisong’.