Asocierile fãrã personalitate juridicã trebuie sã depunã declaratia de venita

marți, martie 14, 2017, 3:00

Miercuri, 15 martie, este termenul limitã pentru depunerea formularului 204 ‘Declaratie anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã si entitãti supuse regimului transparentei fiscale’, aferent anului 2016. Declaratia se completeazã si se depune in cazul asocierilor fãrã personalitate juridicã, constituite intre persoane fizice care realizeazã venituri din activitãti independente – activitãti de productie, comert, prestãri servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectualã, inclusiv din activitãti adiacente, din activitãti agricole, din pisciculturã sau silviculturã, pentru care venitul net se determinã in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. În cazul societãtii civile cu personalitate juridicã, care este supusã regimului transparentei fiscale, se aplicã regulile de determinare a venitului net din activitãti independente. Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfãsuratã intr-o formã de organizare cu personalitate juridicã au obligatia sã asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitãti independente. ‘În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societãti profesionale cu rãspundere limitatã cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusã regimului transparentei fiscale, determinarea venitului obtinut in cadrul entitãtii se efectueazã in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Declaratia poate fi depusã si prin mijloace electronice de transmitere la distantã’, a precizat Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui.