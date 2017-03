«Asa vreti sã sãrbãtoriti centenarul Marii Uniri?»

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu i-a adresat, la începutul acestei sãptãmâni, o interpelare prim-ministrului României, Sorin Grindeanu, în care vorbeste despre „România cu douã viteze”, ca rezultat al „politicii premeditate de izolare, de la nivel central, a celei mai sãrace regiuni a tãrii, Moldova”. Liberalul i-a atras atentia sefului Executivului cã, în contextul apropierii Centenarului Marii Uniri, capitala Unirii din 1918, Alba – Iulia, este mai apropiatã, ca timp de parcurgere, de Budapesta decât de Bârlad, desi distanta dintre cele douã orase este mai micã.

‘Dezbaterea publicã referitoare la tema ‘Europa cu douã viteze’ trebuie sã ne determine la o discutie in profunzime, pe un subiect cel putin la fel de apãsãtor: ‘Romania cu douã viteze’. Proiectul de buget pe care la propus Guvernul actual a prevãzut, prin fisele de obiectiv ale bugetului Ministerului Transporturilor, ZERO lei pentru executia investitiilor in infrastructurã in judetul Vaslui. Inclusiv un obiectiv care, prin organizare, putea fi abordat in acest an, Varianta Ocolitoare Barlad, a fost impins, ca termen de finalizare, panã cel mai devreme in vara anului 2019, declaratiile publice ale responsabililor din cadrul DRDP Iasi amintind doar de documentatii. Aceastã situatie nu este o exceptie la nivelul judetelor din Moldova, regiune in care trãieste aproape un sfert din populatia Romaniei’, noteazã deputatul Daniel Olteanu, care subliniazã cã a incercat, in Parlament, ‘corectarea politicii premeditate de izolare, de la nivel central, a celei mai sãrace regiuni a tãrii’, prin amendamentele pe care le-a depus la Legea bugetului, care insã au fost respinse de cãtre majoritatea condusã de PSD. Parlamentarul liberal denuntã lipsa de interes a Executivului pentru scoaterea Moldovei din izolare si sustine cã lipsa marilor investitii ale statului in Regiunea de Nord-Est nu poate fi justificatã prin fondurile disponibile in cadrul Programului Operational Regional (POR), destinate proiectelor autoritãtilor locale. ‘Am luat act de preocuparea dumneavoastrã, ca primministru, in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii, in conditiile in care v-ati referit, recent, la demararea proiectului Autostrãzii Timisoara – Belgrad, la sediul Consiliului Judetean Timis, institutie al cãrei presedinte ati fost. Pe de altã parte, doamna ministru Sevil Shhaideh spune cã ìnu putem vorbi de o izolare a Moldoveiî, care ar avea disponibile fonduri de aproximativ 1 miliard de euro prin POR. Îmi doresc sã cred cã nu vat i propus sã transmiteti acest mesaj, cã existã fonduri alocate drumurilor judetene sau spitalelor locale, iar acesti bani suplinesc lipsa investitiilor in infrastructura feroviarã si in autostrãzi, sau reabilitarea si modernizarea drumurilor nationale si europene. Domnule Prim-Ministru, inainte de a vorbi despre ‘Europa cu douã viteze’ vorbim, din pãcate, din cauza modului in care ati abordat investitiile in infrastructurã, de ‘Romania cu douã viteze’. O Romanie in care santierele de autostrãzi, metrou, de modernizare a cãilor ferate sunt o realitate si o Romanie in care autoritãtile locale sunt in competitie pe proiecte de drumuri comunale si judetene’, scrie deputatul Daniel Olteanu. Acesta ii cere premierului Sorin Grindeanu lãmuriri in legãturã cu strategia Guvernului actual in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii in Regiunea de Nord-Est, situatia marilor investitii derulate in aceastã zonã si posibilitatea de recuperare a minusurilor istorice pe care le-a acumulat Moldova la capitolul infrastructurã. ‘Domnule Prim-Ministru, vã rog sã precizati un calendar pentru anii 2016 – 2020 al marilor investitii in infrastructurã (autostrãzi, drumuri nationale, drumuri europene, cãi ferate, aeroporturi), indiferent de sursa de finantare, la nivelul judetelor Bacãu, Botosani, Buzãu, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui, Vrancea. De asemenea, vã rog sã comunicati strategia punctualã pe care o are Guvernul condus de dumneavoastrã, prin mãsuri specifice, la nivelul Regiunii Nord-Est, de a recupera decalajul fatã de media nationalã, in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii, in conditiile in care doar la nivelul judetului Vaslui, avand in vedere populatia si bugetul total al Ministerului Transporturilor, ar fi trebuit sã existe, in 2017, lucrãri in executie de 100 milioane euro (zero, in realitate)’. În acelasi timp, deputatul Daniel Olteanu, in calitate de membru al Comisiei pentru Apãrare, Ordine Publicã si Sigurantã Nationalã, ii atrage atentia prim-ministrului cã ‘aceastã abordare, de a abandona Moldova in ceea ce priveste marile lucrãri de infrastructurã, este o vulnerabilitate la adresa securitãtii nationale, transformandu-ne intr-o Romanie ‘cu douã viteze’. În contextul centenarului Marii Uniri, in 2018, vã rog sã precizati cand (anul, luna) considerati cã distanta Barlad – Alba Iulia (485 km, 6 h si 14 minute, estimarea din prezent) va fi parcursã intr-un timp mai scurt decat distanta Alba Iulia – Budapesta (507 km, 5 h si 14 minute, estimarea din prezent)?’, incheie parlamentarul liberal.