Aproape 2.000 de vasluieni vor la tratament balnear

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui are inregistrate, panã la aceastã datã, 1.950 de cereri pentru bilete tratament balneo-climateric. Pentru anul curent au fost stabilite 18 serii, cu prima plecare incepand din 10 martie 2017. Statiunile pentru care sunt bilete se aflã in administrarea Casei Nationale de Pensii: Nicolina, Amara, Covasna, 1 Mai, Lacul Sãrat, Sãrata Monteoru, Pucioasa, Geoagiu Bãi, Olãnesti si Bala. Pentru restul statiunilor balneare biletele urmeazã sã vinã in perioada imediat urmãtoare. În anul 2016, la CJP Vaslui au fost inregistrate un numãr total de 6.820 cereri de bilete de tratament. Pentru judetul Vaslui, anul trecut, au fost repartizate in total 5.352 bilete de tratament. Prin repartizarea initialã au fost primite 3.635 bilete, la care s-a adãugat suplimentarea cu incã 1.717 bilete. Au fost vandute 4.601 bilete, din care 748 au fost bilete gratuite, iar un numãr de 751 bilete au fost restituite. Biletele de tratament se acordã individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situatia neridicãrii biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivã sau, dupã caz, la cerere, pentru o altã serie. Pentru a se putea inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar depune la sediul CJP Vaslui cererea tip si copia buletinului sau cãrtii de identitate, urmand ca restul documentelor sã fie atasate la momentul eliberãrii biletului.