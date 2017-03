An capital pentru Zona Metropolitanã Vaslui

vineri, martie 31, 2017, 3:00

În cursul lunii martie, a avut loc o sedintã a Consiliului Director a Zonei Metropolitane Vaslui. Întâlnirea de lucru a avut pe ordinea de zi actualizarea organismului de conducere, în care au fost inclusi cei trei primari aflati la primul mandat, în urma alegerilor locale din iunie 2016. Este vorba despre edilii comunelor Laza, Muntenii de Sus si Zãpodeni.

Pe langã reorganizarea structurii de conducere, la sedinta Zonei Metropolitane Vaslui s-a discutat si despre prioritãtile organizatiei in ceea ce priveste intocmirea de proiecte cu finantare europeanã nerambursabilã. ìUrmeazã sã ne intalnim din nou, in perioada imediat urmãtoare, pentru a stabili un portofoliu de proiecte pentru finantare. Pentru moment, nu stim exact ce investitii vom demara. Pentru noi este bun orice proiect: transport, reciclare deseuri, infrastructurã, colectare lanã de oaie etc.î, a spus Ionel Chiratcu, primarul comunei Zãpodeni. În cursul anului trecut, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a enumerat o serie de investitii care vor fi inscrise pe lista de proiecte. O primã directie de actiune este dezvoltarea transportului public in toatã zona metropolitanã. Un al proiect comun va fi reabilitarea centrului de agrement de la Poiana Cãprioarei, precum si un proiect in parteneriat cu localitatea Puscasi. Potrivit legii, municipiile resedintã de judet pot constitui zone metropolitane prin asociere cu localitãtile urbane si rurale aflate in zona imediatã. Initiativa localã constã in asocierea municipiului Vaslui cu cele 11 comune din jurul orasului (Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Tanacu, Vãleni si Zãpodeni) pentru a forma o zonã metropolitanã functionalã. Pe perioada exercitiului bugetar 2014- 2020, se aduce in prim plan o serie de instrumente financiare noi, adresate exclusiv dezvoltãrii urbane integrate. Cateva exemple sunt alocarea a 5% din resursele Fondului European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR) fiecãrui stat membru pentru investitii in actiuni integrate in favoarea dezvoltãrii urbane durabile integrate, actiuni inovatoare in zonele urbane, cãrora le vor fi alocate 0,2% din fondurile FEDR si care vor sprijini proiecte urbane pilot, demonstrative, si studii de interes european. Tot in cadrul bugetul european sunt imbunãtãtite instrumentele pentru realizarea de actiuni strategice, fiind combinate finantãrile din FEDR, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.