Amenzi concrete, pentru 5 milioane de ore de muncã… teoretice

joi, martie 9, 2017, 3:00

Asistatii social din judetul Vaslui au fãcut, în 2016, 5 milioane ore de muncã în folosul comunitãtii. Cele mai multe lucrãri au vizat igienizarea localitãtilor, de la selectarea deseurilor pânã la curãtarea cursurilor de apã. Dacã în evidentele primãriilor orele de muncã au fost pontate iar banii, încasati, curãtenia din teren lasã de dorit. Astfel, comisarii de mediu au atentionat, avertizat si amendat 30 de localitãti, pentru deficiente la acest capitol.

Pe hartie, beneficiarii de venit minim garantat s-au ìmobilizatî la maxim pentru igienizarea localitãtilor din judetul Vaslui. Potrivit datelor Agentiei Judetene de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui, in 2016, asistatii social au prestat nu mai putin de 5.023.183 ore de muncã. Tot acest volum de muncã urias a fost orientat spre lucrãri de intretinere si igieni – zare a localitãtilor. Este vorba despre decolmatarea santurilor, intretinerea rigolelor, curãtarea cursurilor de apã, defrisarea vegetatiei in zona podurilor si podetelor, tãiatul si cãratul lemnelor, colectarea selectivã a deseurilor, intretinerea drumurilor etc. Practic, dupã un astfel de efort general de salubrizare, localitãtile vasluiene ar trebui sã arate impecabil. Din pãcate, lucrurile stau cu totul diferit… În 2016, an in care asistatii social au pontat pe statele de platã de la primãrii peste 5 milioane de ore de muncã in folosul comunitãtii, Garda de Mediu Vaslui a amendat numeroase comune pentru… mizerie ! Comisarii de mediu au controlat toate cele 86 de localitãti ale judetului si au verificat starea de salubritate a cursurilor de apã si cãilor de comunicatie, precum si modul de gestionare a deseurilor generate pe raza administrativã etc. Adicã exact zonele in care asistatii social si-au exersat abilitãtile intr-ale curãteniei. La finalul inspectiilor, s-a constatat cã peste 30 de localitãti au in continuare probleme cu gestionarea deseurilor, in general, cu salubrizarea. Localitãtile repetente la curãtenie au primit avertismente, atentionãri verbale, dar si nouã amenzi contraventionale, in valoare de135.000 de lei. Printre primãriile amendate se numãrã cele din Dumesti, Gherghesti, Banca, Vãleni, Oltenesti, Tanacu, Dranceni etc.

Plan de lucrari pentru asistatii social

O persoanã care primeste sprijin financiar de la stat trebuie sã presteze lunar in folosul comunitãtii un numãr de 72 de ore. Primarii au obligatia sã intocmeascã un plan de actiuni sau lucrãri de interes local pentru repar – tizarea orelor de muncã si, de asemenea, sã tinã evidenta acestor ore. Planul de lucrãri se prezintã AJPIS Vaslui, la inceputul anului, in luna urmãtoare aprobãrii strategiei, prin hotãrare de consiliu local. Tot lunar se prezintã la AJPIS Vaslui si situatia persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social si activitãtile realizate de acestea, conform planurilor de actiune. Inspectia Socialã poate verifica corec – titudinea desfãsurãrii orelor de muncã prin monitorizarea situatiilor de lucrãri si a proceselor-verbale aferente fiecãrui plan de actiune local. Cu cei circa 10.000 de beneficiari de venit minim garan – tat, judetul Vaslui continuã sã se afle in topul primelor cinci judete din Romania cu cei mai multi asistati social raportat la populatie. Alãturi de Teleorman, Buzãu, Mehedinti si Dolj, care au procente cuprins intre 2,9 si 2,2%, din populatia judetului care primeste acest ajutor social, in Vaslui, 2,5% din populatia judetului (de circa 452.000 de persoane) primeste sprijin financiar de la stat. Pe hartie mãcar, comunitãtile locale ar trebui sã strãluceascã.

Cine primeste banii?

Ajutorul social se acordã familiilor si persoanelor sin – gure, cetãteni romani sau strãini, inclusiv persoanelor fãrã locuintã, ale cãror venituri lunare se situeazã sub pragul de 142 lei – pentru persoanele singure si 527 lei pentru familia formatã din cinci persoane. Concret, sunt indreptãtiti sã primeascã venitul minim persoanele singure care au venituri nete lunare sub 142 lei, familiile formate din douã persoane cu venituri lunare per gospodãrie sub 255 lei, familiile formate din trei persoane cu venituri lunare pe gospodãrie sub 357 lei, familiile formate din patru persoane cu venituri lunare pe gospodãrie mai mici de 442 lei, familiile formate din cinci persoane cu venituri luna – re pe gospodãrie mai mici de 527 lei.