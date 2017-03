Ajutorul de deces, dublu fatã de salariul mediu net!

vineri, martie 3, 2017, 3:00

Cresterea cuantumului ajutorului de deces bate net majorãrile de salarii si pensii. Practic, în ultimii ani, decesul este tot mai finantat de cãtre statul român, în comparatie cu persoanele active în câmpul muncii. Astfel, s-a ajuns ca, în prezent, ajutorul de deces sã fie aproape dublu fatã de salariul mediu net din judetul Vaslui. Dacã pentru drumul spre cimitir un asigurat primeste 3.131 lei, salariul mediu net este de numai 1.637 lei.

În judetul Vaslui, cuan – tumul unui ajutor de deces a luat-o cu mult inaintea valorii salariului mediu net. Începand cu data de 20 februarie 2017, cuantumul ajutorului de deces, prevãzut prevãzut de Legea 263/2010, este de 3.131 lei, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului. Conform datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul se ridicã la 1.566 lei. Practic, fatã de valorile ajutorului de deces din anul 2016, a intervenit o crestere de 16,78%. Anul trecut, s-au acordat 2.681 lei pentru de – cesul asiguratului sau pensionarului si 1.341 lei pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Spre comparatie, la sfarsitul lunii noiembrie 2016, castigul salarial mediu net din judetul Vaslui a fost de 1.637 lei. Valoarea unui ajutor de deces este mai mare si decat salariul mediu brut acordat la nivelul judetului. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, la sfarsitul anului trecut, castigul salarial mediu brut a fost de 2.267 lei.

Ajutoare de peste 11 milioane de lei

Anul trecut, in judetul Vaslui au fost date 4.501 ajutoare de deces, in sumã de 11,9 milioane de lei, pentru ca in anul 2015 sã fie achitate 4.644 ajutoare, in sumã de 11 milioane de lei. În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensio – narului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, bene – ficiazã de ajutor de deces o singurã persoanã care face dovada cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupã caz, sotul supravietuitor, copilul, pãrin tele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoa nã care face aceastã dovadã. Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie), dovada cã solicitantul a supor – tat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie) etc.