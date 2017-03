Agricultorii au început însãmântãrile de primãvarã

vineri, martie 24, 2017, 3:00

Agricultorii din judetul Vaslui au inceput in fortã campania agricolã de insãmantãri de primãvarã. Panã la aceastã datã, lucrãrile se semãnat se desfãsoarã conform programului stabilit de fermieri, timpul favorabil ajutand la intrararea utilajelor agricole pe tarlale. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, spune cã programul de insãmantãri este de 195.011 ha, cu peste 18.000 ha mai mult fatã de primãvara anului 2016. Acest lucru se datoreazã faptului cã, in toamna anului trecut, pe teritoriul judetului Vaslui au fost ploi abundente si de lungã duratã, fenomene meteo care au intarziat foarte mult semãnatul graului. Astfel, unele suprafete agricole au fost incluse in programul insãmantãrilor culturilor de primãvarã. În ceea ce priveste lucrãrile de arat, panã in prezent s-au realizat lucrãrile pe 76.434 ha din 152.661 ha rãmase pentru aceastã primãvara. Lucrãrile de semãnat s-au fãcut pe 2.669 de ha, culturi din epoca intai de insãmantat, respectiv mazãrea pe 934 ha (41%), orzoica pe 781 ha (12%), ovãz 657 ha (21%) si 297 de ha ceapã si usturoi. ìÎn prezent pe langã lucrãrile de arat si insãmantat, se lucreazã la fertilizarea culturilor de grau, orz, orzoaicã. Am avut o primãvarã linistitã iar solul se prezintã bine. Au fost ceva probleme pentru cã a plouat mai mult, dar sper sã avem o vreme frumoasã pentru porumb si floareasoarelui, pentru cã aceste culturi au nevoie de temperaturi mai ridicate in sol pentru a germina. Le recomand fermierilor sã urgenteze lucrãrile agricole si sã pregãteascã terenul pentru insãmantarea acestor culturi’, a spus Gigel Crudu.