AFIR a publicat Ghidurile consultative pentru 10 submãsuri de finantare din PNDR 2020

joi, martie 30, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficialã de internet, www.afir.info, la sectiunea Dezbatere Publicã, Ghidul solicitantului, in variantã consultativã pentru 10 submãsuri de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordã fonduri nerambursabile pentru implementarera proiectelor de investitii in agriculturã, dar si investitii non-agricole din mediul rural. Toti cei interesati sã pregãteascã proiecte de investitii in vederea depunerii, pot consulta pe pagina oficialã de internet a Agentiei Ghidurile solicitantului, varianta consultativã, pentru urmãtoarele submãsuri (sM): • sM 4.1 ‘Investitii in exploatatii AGRICOLE’ • sM 4.1a ‘Investitii in exploatatii POMICOLE’ • sM 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’ • sM 6.2 ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale’ • sM 6.2 ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole in zone rurale’ ITI Delta Dunãrii • sM 6.3 ‘Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici’ • sM 6.4 ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’ • sM 6.4 ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’ ITI Delta Dunãrii • sM 9.1 ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul AGRICOL’ • sM 9.1a ‘Înfiintarea grupurilor de producãtori in sectorul POMICOL’ Perioada de consultare publicã este de 10 zile calendaristice de la data publicãrii pe site-ul AFIR a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 10 submãsuri. Toti cei interesati sã trimitã propuneri sau observatii, au la dispozitie adresa de e-mail, consultare@afir.info. Legãtura directã pentru accesarea sectiunii Dezbatere Publicã este: http://portal.afir.info/ informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_ supuse_dezbaterii_publice.