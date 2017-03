Afaceri fãrã «strângeri de mânã»

luni, martie 13, 2017, 3:00

Din cei peste 13.000 de profesionisti activi juridic din judetul Vaslui, maxim 1% apeleazã la Curtea de Arbitraj de pe lângã CCIA. Desi costul este mult mai mic iar timpul, redus exponential si, mai mult, nu trec prin calvarul instantelor de judecatã, în continuare, patronii preferã sã meargã în justitie. Avantajele arbitrajului sunt evidente: confidentialitatea dosarului este totalã, încrederea caracterizând toate etapele procedurii de solutionare. Cât priveste cauzele pentru care firmele ocolesc Curtea de Arbitraj, acestea sunt slaba informare si comoditatea!

Doar 1% din patronii vasluieni preferã solutionarea litigiilor la Curtea de Arbitraj de pe langã Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui. Desi ar economisi bani, timp si ar beneficia de o procedurã de solutionare simplificatã, firmele preferã calea traditionalã, respectiv mersul in justitie. Mai exact, rezolvarea litigiului comercial in trei instante de judecatã, o perioadã indeplungatã panã la sentinta finalã, nervi si multi bani cheltuiti. Datã fiind apatia oamenilor de afaceri in relatia cu institutia arbitrajului, Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui, a decis sã il invite la Vaslui pe Stefan Diaconu, presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langã Camera de Comert si Industrie a Romaniei. ìLa Curtea de Arbitraj sunt avantaje certe. Se cheltuie mai putini bani, timpul de solutionare este scurt si avem de-a face cu o singurã instantã. În schimb, oamenii de afaceri nu apeleazã la Curtea de Arbitraj din diferite cauze: pe de o parte, este slaba preocupare a CCIA pentru a explica avantajele acestei proceduri iar, pe de altã parte, din comoditate, firmele apeleazã la instante. Eu vã spun, vã omorati banii! Noi distribuim anual 10.000 de fluturasi agentilor economici din judet in care prezentãm arbitrajul comercial, dar nu stim cati citesc aceste informatii. La Vaslui, avem un corp solid de arbitri la Camera de Arbitrajî, a spus Ionel Constantin.

Taxe mici, confidentialitate totala

Prezent vineri, la Vaslui, la dezbaterea organizatã in sala de conferinte a CCIA, prof. univ. dr. Stefan Diaconu a spus cã este posibil ca multi oameni de afaceri sã nu stie de posibilitatea solutionãrii litigiilor prin intermediul Curtii de Arbitraj. Diaconu a precizat cã, in maxim sase luni, un litigiu este rezolvat pe calea arbitralã. Mai mult, pãrtile implicate in litigiu isi pot alege arbitrul pe care il doresc iar procedura este confidentialã. ìNimeni nu are acces la dosar. Nu se va sti pe ce sume se judecã, din ce cauzã, nu vor fi publice anumite informatii despre firmele implicate. Totul rãmane secret. Taxa care se achitã de cãtre pãrtile in conflict este cuprinsã intre 0,3 – 5% din valoarea aflatã in litigiu. Cu cat un dosar are mai multi bani, spre exemplu 100.000 de euro, costurile de solutionare vor fi mai mici. Curtea de Arbitraj poate solutiona orice tip de litigiu de naturã comercialã, cu mici exceptii: divortul, partajul, incredintarea minorului sau litigiile care tin de consumatoriî, a arãtat Stefan Diaconu. Rozica Suditu, presedintele Curtii de Arbitraj Comercial de pe langã CCIA Vaslui, a precizat cã, in prezent, sunt dosare pentru solutionare, iar promovarea arbitrajului comercial este de bun augur. ìTrebuie sã existe o alternativã la ceea ce inseamnã jurisdictia statalã traditionalã. Pe langã costul mult mai redus si timpul scurt de solutionare, la Curtea de Arbitraj mai vorbim si de incredere. Nu veti intalni acest lucru la justitia statalã. La Curtea de Arbitraj, dupã solutionarea dosarului, cei implicati rãman in relatii bune, ca parteneriî, a subliniat Rozica Suditu.