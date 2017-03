A început montarea indicatoarelor «Sens unic»

joi, martie 2, 2017, 3:00

Odatã cu introducerea sensurilor unice, Primãria Vaslui monteazã si noi semne de circulatie. ßÎnainte de montarea acestor semne, am fãcut si un anunt public in acest sens. Am publicat pe site-ul Primãriei Vaslui si in presa localã strazile pe care se vor introduce sensuri unice, pentru ca soferii sã fie informati din timp. Prin aceastã mãsurã, dorim sã fluidizãm traficului rutier, sã evitãm producerea blocajelor la orele de varf, cand traficul este aglomerat’, a explicat viceprimarul Dragos Cazacu. Reamintim cã se vor introduce sensuri unice pe urmãtoarele strãzi: Strada Avantului, de la intersectia cu Strada Vasile Alecsandri panã la Protoieria Vaslui, cu sensul de circulatie spre Protoieria Vaslui; Strada Tipografiei, de la calea de acces in curtea Serviciului de Ambulantã Vaslui, panã la intersectia cu Strada Mihail Kogãlniceanu (cu sensul de circulatie spre Mihail Kogãlniceanu); Strada Mihail Kogãlniceanu, pe sectorul de drum cuprins intre intersectia cu Strada Tipografiei, panã la intersectia cu Strada Spiru Haret (cu sensul de circulatie spre Spiru Haret); Strada Miron Costin, cu sensul de circulatie spre Strada Mihail Kogãlniceanu; Strada Ana Ipãtescu, pe sectorul de drum cuprins intre blocul 305 panã la blocul 306 (cu sensul de circulatie spre blocul 306); Strada George Enescu, pe sectorul de drum cuprins intre intersectia cu Strada Ciprian Porumbescu, panã la intersectia cu Strada Andrei Saguna, cu sensul de circulatie spre Andrei Saguna; Strada Salcamilor, pe sectorul de drum cuprins intre intersectia cu Strada Eternitãtii, panã la intersectia cu Strada 1 Decembrie, cu sensul de circulatie spre 1 Decembrie.