A doua probã a Simulãrii Examenelor Nationale, fãrã probleme

vineri, martie 17, 2017, 3:00

A doua probã a Simulãrii Examenelor Nationale, singura desfãsuratã în conditii de supraveghere audio-video, sustinutã, ieri, de viitorii absolventi de gimnaziu si de elevii claselor a XI-a si a XII-a, s-a desfãsurat în aceeasi notã cu cea de luni, de limba si literatura românã. Nici de aceastã datã nu au fost evenimente neplãcute, respectiv elevi eliminati pentru încercãri de fraudare a examenului ori disfunctionalitãti în organizare, iar absenteismul s-a mentinut în acelasi procent, 5-6%.

Ieri, a avut loc cea de-a doua probã a Simulãrii Examenelor Nationale, respectiv la matematicã, pentru elevii de clasa a VII-a si cea obligatorie in functie de profil, matematicã sau istorie, pentru liceenii de clasa a XI-a si a XII-a. La fel ca la proba de limba si literatura romanã, desfãsuratã luni, foarte putini elevi au ales sã nu se prezinte. În ceea ce priveste elevii de clasa a VIII-a, care au sustinut examen la matematicã, din cei 4.350 inscrisi au absentat doar 255, cu 3 mai putini decat la proba anterioarã, respectiv doar 5,4% din total. La nivelul clasei a XI-a, s-a inregistrat acelasi absenteism ca la proba anterioarã, respectiv 175 de elevi au decis sã nu se prezinte la proba obligatorie a profilului. Astfel, din totalul celor 3.102 liceeni inscrisi, 2.118 urmau sã sustinã examen la matematicã, din care s-au prezentat 1.990 elevi, in timp ce la istorie s-au inscris 974 liceeni, din care s-au prezentat 927 elevi. În schimb, absenteismul la examen in randul elevilor din anul terminal de liceu a inregistrat o crestere de aproape 0,5%, fatã de proba de limba si literatura romanã, cei mai multi lipsind la proba de matematicã. În cifre, din totalul de 3.102 liceeni inscrisi sã sustinã aceastã simulare, 2.052 ar fi trebuit sã dea examen la matematicã, din care s-au prezentat doar 1.874 elevi, altor 974 elevi ar fi trebuit sã le fie verificate cunostiintele la istorie, insã 26 au absentat. În afara bãncilor goale, nu au fost alte probleme. Astãzi se va desfãsura ultima probã a Simulãrii Examenelor Nationale, la care vor participa doar elevii de clasa a XII-a, care vor sustine proba la alegere a profilului si specializãrii, urmand ca afisarea rezultatelor sã se facã pe data de 31 martie. Ulterior, rezultatele obtinute vor fi analizate la nivelul fiecãrei scoli, atat in discutii cu elevii sau pãrintii, urmand ca, panã la sfarsitul anului, sã fie luate mãsuri de remediere a deficientelor de asimilare a cunostiinelor.