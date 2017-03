44 de legumicultori au depus cereri pentru cultura de tomate în spatii protejate

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Un numãr de 44 legumicultori au depus cereri la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui pentru a obtine ajutorul destinat producãtorilor de tomate in spatii protejate (sere, solarii). Pentru a convinge agricultorii, specialistii din cadrul DAJ Vaslui au fost in toate localitãtile judetului si au prezentat avantajele programului. ßBanii pentru legumicultori vor veni in luna decembrie, dupã ce au comercializat pe piatã tomatele. Dacã la inceput au fost putine persoane care au depus cereri pentru ajutorul financiar, acum suntem multumiti cu numãrul aplicantilor’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. cei mai multi legumicultori care au aplicat provin din localitãti precum Tutova, Laza, Poinesti, Pogonesti si Ivãnesti. Un producãtor poate primi un ajutor de minimis de 3.000 euro, adicã 13.481 de lei. Programul se adreseazã producãtorilor agricoli, persoane fizice care detin atestat de producãtor, producãtorilor agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale si producãtorilor agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati. De asemenea, producãtorul trebuie sã obtinã o productie de minimim 2 kilograme de tomate/metrul pãtrat si sã valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kilograme doveditã cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionatã. Producãtorii trebuie sã fie inscrisi in evidentele Registrului agricol deschis la primãrii si sã valorifice productia in perioadele ianuarie-mai inclusiv, si noiembrie-20 decembrie, inclusiv.