2017 începe promitãtor pentru clientii bãncilor

joi, martie 2, 2017, 3:00

Populatia si firmele din judetul Vaslui au tot mai putine imprumuturi restante la bãncile comerciale. Potrivit datelor Bãncii Nationale a Romaniei, clientii bãncilor din judet continuã trendul inregistrat in cursul anului trecut. În luna ianuarie 2017, creditele totale contractate la bãnci erau in sumã de 1.047,3 milioane de lei, din care 909,6 milioane de lei sunt credite curente si 137,6 milioane de lei sunt credite restante. Comparativ cu luna decembrie 2016, s-a diminuat cu 1,6 milioane de lei segmentul creditelor restante (decem – brie 2016 – 136 milioane lei credite restante). La creditele in valutã, in ianuarie 2017 erau inregistrate in total 454,3 milioane de lei, din care o sumã de 425,9 milioane lei reprezintã creditele curente si 28,5 milioane lei credite restante. Fatã de ultima lunã a anului trecut, creditele restante au scãzut la 28,3 milioane lei, in timp ce creditele totale contractate la bãnci au crescut la 461,7 milioane de lei. În ianuarie 2016, firmele si populatia judetului Vaslui aveau contractate la bãncile comerciale credite in valoare totalã de 1.089 milioane de lei. Din aceast‘ sumã, 221,8 milioane lei reprezentau credite restante, ale cãror rate nu au fost achitate la institutiile financiare conform contractelor de impru – mut. Pe segmentul imprumutu rilor in valutã, la inceputul anului 2016 vasluieni aveau credite in valoare totalã de 528,5 milioane de lei, din care 46,4 milioane de lei reprezentau credite restante.