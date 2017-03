200 de locuri de muncã sezoniere în Spania

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, prin Serviciul de Ocupare EURES Romania, oferã 200 locuri de muncã vacante pentru muncã sezonierã – ambalat fructe si verdeturi – in regiunea L?rida. Sunt solicitate persoane apte pentru muncã, cu/fãrã experientã la ambalat fructe si verdeturi, cunostinte de limbã romanã si/sau spaniolã. Se acceptã femei, bãrbati si cupluri. Durata contractului de muncã este de 4 luni, data inceperii contractului este 1 iunie 2017. Timpul de lucru este de 8 ore pe zi, in douã schimburi: dimineata, de la 6.00 la 14.00, si dupã- amiazã, de la 15.00 la 23.00. Salariul oferit este de 900 – 1.200 euro/lunã. Cazarea este oferitã de angajator, contra unei sume de 5 euro/zi (se plãtesc doar zilele lucrãtoare). Transportul si masa nu sunt incluse. Persoanele interesate vor depune un dosar cu urmãtoarele documente: copie CI, adeverintã medicalã sapt pentru muncão, copie act studii, CV la compartimentul EURES din cadrul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret nr. 5, et. I, camera 24, telefon 0235/318184, panã in data de 14 martie. Locatia si data selectiei vor fi comunicate la o datã ulterioarã.