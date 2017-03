13, zi cu ghinion pentru tâlhari!

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Superstitiosi sau nu, ziua de 13 le-a purtat ghinion mai multor tâlhari care operau în judetul Vaslui. La doar câteva ore dupã ce l-au tâlhãrit, în toiul noptii, pe staretul Mãnãstirii aSfintii Constantin si Elena” de la Movila lui Burcel, Miclesti, autorii, 4 tineri din judetul Iasi au fost identificati, retinuti si, a doua zi, prezentati instantei cu propunerea de arestare preventivã. Culmea ghinionului, pentru doar câtiva bãnuti si cheile unui autoturism, ei riscã ani grei de puscãrie. Tot luni, 13, un tânãr bârlãdean a fost retinut de politisti pentru cã, la începutul lui martie, ar fi tâlhãrit douã femei, cãrora le-a furat gentile. La fel de ghinionisti sunt si doi tâlhari în vârstã de 18 ani, din Pungesti, care operau în municipiul Vaslui, si cãrora, în aceeasi zi fatidicã, le-a fost respinsã contestatia cu privire la arestarea lor preventivã decisã zilele trecute de Judecãtoria Vaslui.

Duminicã noaptea, Mãnãstirea ‘Sfintii Constantin si Elena’ de la Movila lui Burcel, Miclesti, a fost atacatã de hoti. Negãsind nimic de valoare la vedere, mai multi indivizi au tãbãrat in chilia staretului Gusã, pe care l-au trezit din somn cu lovituri si, tot prin violentã, i-au cerut banii. Pe cand talharii cotrobãiau prin chilie, staretul, in varstã de 67 de ani, a reusit sã fugã si s-a refugiat in altã incãpere, unde a stat ascuns panã au plecat atacatorii. La intoarcere, a anuntat imediat evenimentul la numãrul de urgentã 112, politistii sectiei 2 Politie Ruralã reusind, in doar cateva ore, sã-i identifice si sã-i retinã pe talhari. Este vorba de 4 tineri cu varste intre 19 si 37 de ani, domiciliati pe raza judetului Iasi, acolo unde, dupã ‘loviturã’, au fugit si unde au fost prinsi de politisti. Faptul cã au ‘operat’ intr-o zi de 13 a fost cu ghinion nu doar prin prisma faptului cã au fost prinsi, dar si pentru cã roadele faptei lor nu au fost decat cateva monede de 50 de bani si cheile autoturismului staretului, fãrã masinã! Chiar si pentru atata lucru, ei riscã ani grei de inchisoare si, pentru a se obisnui cu conditiile, in primã fazã vor ajunge in arest preventiv, asa cum a decis, ieri, Judecãtoria Vaslui. Tot in arest preventiv va ajunge si un tanãr barlãdean care, la doar 17 ani, a ales sã facã rost de bani atacand pe stradã femei in varstã. La inceputul acestei luni, individul a atacat pe stradã douã femei cu varste de 67, respectiv 70 de ani, ambele domiciliate in municipiul Barlad, cãrora, prin violentã le-a sustras gentile in care ele aveau 150, respectiv 230 de lei si bunuri personale. Tanãrul talhar a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad, respectiv Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri privative de libertate. Tot luni, 13 martie, altor trei talhari prinsi sãptãmana trecutã Tribunalul Vaslui le-a respins, ca nefondate, contestatiile cu privire la arestarea lor preventivã decisã vineri de Judecãtoria Vaslui. Elevi la un liceu vasluian, cei trei, Gabriel Gafei, Ionut Nechifor si Mihãitã Marhodin, doi din Pungesti si unul din Rosiesti, atacau in general noaptea, intre orele 21 – 22, cu fetele acoperite de esarfe sau fulare, preferand zonele mai dosnice, din apropierea soselei de centurã a municipiului Vaslui, respectiv pe strãdutele din spatele Sãlii Sporturilor sau a Liceului ßEmil Racovitã. Prima victimã le-a fost un tanãr de 16 ani, pe care, prin violentã, l-au deposedat de telefonul mobil, pentru ca, la cateva zile, sã incerce, fãrã succes, acelasi lucru cu un alt adolescent, in varstã de 17 ani, care insã a reusit sã fugã. Apoi, la inceputul lunii martie, cei trei au atacat o tanãrã in varstã de 28 de ani, pe care au lovit-o si au deposedat-o de telefonul mobil si geantã. Sesizati, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vaslui si-au intensificat actiunile pe linia prevenirii infractiunilor comise cu violentã, mai ales in zona in care au fost comise cele trei fapte, reusind sã-i prindã pe talhari. Vineri, Judecãtoria Vaslui a admis cererea procurorilor, de arestare preventivã a celor trei, acuzati de comiterea a douã infractiuni de talhãrie calificatã si una de tentativã de talhãrie calificatã, in ciuda insistentelor talharilor a fi lãsati in libertate, sub control judiciar.