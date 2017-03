113 ani de închisoare, dar nici o zi în închisoare pentru politistii de frontierã din Lotul I Albita

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Dupã mai bine de 6 ani de la arestarea, la propunerea procurorilor DNA, a 47 de politisti de frontierã de la Albita, dupã 4 ani de procese, timp în care au fost date nu mai putin de 49 de termene de judecatã, Curtea de Apel Iasi a dat o primã sentintã în acest megadosar de coruptie. Nici unul dintre inculpati nu va sta nici o zi în închisoare, judecãtorii ieseni pronuntînd 25 de pedepse a câte 2 ani, si alte 21 pedepse a câte 3 ani, toate cu suspendarea executãrii pedepsei. Insuccesul DNA este „îndulcit” de condamnarea inculpatilor la plata unor cheltuieli de judecatã record, o sumã totalã de 1,905 milioane lei, la care se adaugã cei 1,622 milioane lei confiscati din spagã. Sentinta nu este definitivã, ea putând fi contestatã la Înalta Curte de Casatie si Justitie. Pânã la finalizarea procesului, cei 37 de politisti de frontierã, între timp reveniti în sistem, îsi pot face în continuare datoria. Sau… „datoria”.

În februarie 2011, Directia Nationalã Anticoruptie demara o actiune in fortã, de stãvilire a fenomenului de luare de mitã in punctele de trecere a frontierei din Romaniei, ocazie cu care au fost arestati peste 300 de politisti si lucrãtori vamali. Dupã Vadu Siret, Nãidas si Moravita, pe 21 februarie 2011, a venit si randul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, de unde nu mai putin de 47 de persoane, cu totii politisti de frontierã, inclusiv Daniel Cristian Corban, seful PTF, au fost ridicati si, ulterior, arestati sub acuzatia de luare de mitã si constituire sau aderare la un grup infractional organizat. Politistii au stat in arest intre o lunã si cinci luni de zile, cazul lui Corban, timp in care au fost audiate sute de persoane. În afara declaratiilor acuzatilor si a martorilor, inclusiv a unor agenti sub acoperire, dosarul instrumentat de procurorii DNA era bazat si inregistrãri audio-video, de la aparatura de inregistrare montatã anterior chiar si in tonetele politistilor. Procurorii au incercat sã demonstreze cã fenomenul de luare de mitã era unul generalizat la nivelul PTF Albita si organizat chiar de conducere, fiecare politist, in functie de scara ierarhicã, primind o felie din spagã. ßTariful’ era cunoscut de cei care ofereau mitã: 5-10 lei pentru pentru simpla aplicare a stampilei, si 10-100 de euro sau 50-200 de lei in cazul unor situatii speciale, in care ßtariful’ crestea proportional cu riscul la care se expunea politistul de frontierã (lipsa unor documente, nere – guli privind viza, documentele auto sau marfa, produse in cantitãti mai mari etc). În aceastã modalitate, pe fiecare turã, un inculpat ßcolecta’ in medie intre 400 si 2.000 de lei’, se aratã in rechizitoriul procurorilor DNA. Procesul in care au fost trimisi in judecatã cei 47 de politisti de frontierã, din care unul a decedat ulterior, a demarat in luna aprilie 2014. În cei aproape 3 ani cat a durat procesul, in care au fost nu mai putin de 47 de termene de judecatã, s-au schimbat si procurorii, si judecãtorii, si au fost ridicate o parte din interdictiile impuse acuzatilor. Rand pe rand, nu mai putin de 37 dintre acuzati si-au reluat serviciul in cadrul Politiei de Frontierã, alti 9 pãrãsind sistemul pentru alte oportunitãti. În plus, de la interzicerea de a-si practica meseria sau de a nu detine, folosi sau purta armã pe durata exercitãrii atributiilor de serviciu, la interdictia de a nu pãrãsi tara, si panã la incetarea din oficiu a controlului judiciar, politistii au scãpat de toate obligatiile impuse initial, cu o singurã exceptie: cea a sechestrului asigurator pus pe bunurile lor. Pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii, dupã douã amanãri, Curtea de Apel Iasi a pronuntat sentinta in acest Megadosar de coruptie, insã, in ciuda asteptãrilor procurorilor DNA, in ciuda celor nu mai putin de 657 acte materiale de luare de mitã retinute de judecãtori in sarcina acuzatilor, sentintele primite de cei 46 de inculpati sunt foarte mici. Pentru luare de mitã, pedepsele au fost impãrtite proprotional cu numãrul capetelor de acuzare: 1 an de inchisoare pentru mai putin de 10 acte materiale, 1 an si 6 luni pentru 10 – 20 luãri de mitã sau chiar mai putine, in cazul sefilor de turã, si 2 ani de inchisoare pentru politistii care au luat de mai mult de 30 de ori spagã! ßCei mai mituiti’ politisti de frontierã au fost Iordan Bãltatu, cu 62 acte materiale de luare de mitã retinute in sarcina sa, George Ionescu – 55 de spãgi primite, Dãnut Mirel Cornea – 38 de spãgi, si Gheorghe Carp, descoperit cã ar fi primit ßatentii’ de 33 de ori. În schimb, unul dintre politisti, Mihai Sandu, a fost condamnat la un an de inchisoare pentru o singurã spagã primitã! La fel, in cazul acuzatiilor de constituire sau aderare la un grup infractional organizat, judecãtorii au tinut cont de functiile politistilor si implicarea lor in fenomenul de luare de mitã, jumãtate din grupul acuzatilor primind pedepse de cate 2 ani de inchisoare, iar restul, de cate 3 ani de inchisoare. Practic, aceastã acuzatie, dupã contopirea pedepselor stabilite pentru cele douã infractiuni, a stabilit si cuantumul total a condãmnãrilor pentru fiecare acuzat. Astfel, 25 de politisti au fost condamnati la cate 2 ani de inchisoare, iar ceilalti 21 de politisti, dintre cei cu functii, la cate 3 ani de inchisoare. Niciunul dintre condamnati nu va petrece insã nicio zi in inchisoare, dat fiind cã judecãtorii au decis suspendarea sub supraveghere a pedepselor rezultante, stabilind un termen de incercare, in functie de pedeapsa aplicatã, de 4, respectiv 5 ani. Dacã au scãpat de puscãrie, politistii de frontierã au fost in schimb ßarsi la buzunar’, judecãtorii dispunand confiscarea sumelor descoperite cu ocazia perchezitiilor, dar si plata, de cãtre cei condamnati, a unor cheltuieli de judecatã record. Si in acest caz, cuantumul sumelor ce vor trebui achitate de cei condamnati a fost stabilit tot frãteste, in functie de gradul de implicare si numãrul de mite primite. Astfel, sumele confiscate sunt multiplu de 1.200 lei, cei mai multi bani confiscati, cate 7.200 lei, fiind confiscati de la Claudiu Cãtãlin Alistar si de la Iordan Bãltatu. De mentionat cã suma totalã confiscatã de la politistii de frontierã condamnati este de 1,622 milioane lei. În cazul cheltuielilor de judecatã, sumele impuse de judecãtori, intre 3.200 si 5.700 lei de fiecare condamnat, ajung la un total impresionant: 1,905 milioane lei. Acest lucru face ca Lotul Albita I sã fie unul dintre cele mai costisitoare procese cu acuzati vasluieni, tinand cont de faptul cã o parte din cheltuieli, in special din faza preliminarã, au rãmas in sarcina statului, si tinand cont si de onorariile apãrãtorilor, plãtite de cãtre inculpati. Pentru recuperarea banilor, instanta a mentinut sechestrul asigurãtor impus asupra bunurilor (apartamente, case, terenuri sau masini), la cererea procurorilor DNA. Sentinta Curtii de Apel Iasi nu este definitivã, ea putand fi apelatã atat de politistii condamnati, cat si de procurori, in 10 zile de la comunicare. Dacã vor fi fãcute contestatii, dosarul Albita I, care se va muta la Înalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, se va solda probabil cu un nou record, al celui mai lung proces de pe meleagurile vasluiene. Cert este un lucru, in acest caz: in ciuda condamnãrilor acordate si a muncii titanice a procurorilor, cu sute, poate mii de ore de audieri si de muncã in intocmirea dosarului si pregãtirea acuzãrii, DNA a inregistrat un semi-esec!