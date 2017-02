Ziua Mondialã de Luptã împotriva Cancerului, marcatã si la Vaslui

marți, februarie 7, 2017, 3:00

Pe tot parcursul lunii februarie, DSP Vaslui va organiza în unitãtile de învãtãmânt din judet o serie de întâlniri în cadrul campaniei derulate sub sloganul «Noi putem, Eu pot!» cu ocazia Zilei Mondiale de Luptã împotriva Cancerului, celebratã în data de 4 februarie. Aceste actiuni, destinate pentru cresterea gradului de constientizare asupra cancerului în rândul populatiei, sunt cu atât mai necesare cu cât, în judetul Vaslui, în anul 2016, au fost înregistrate nu mai putin de 1.144 cazuri noi de diverse forme de cancer, numãrul bolnavilor ajungând, la sfârsitul anului, la 8.090.

Ieri, la Centrul Maternal nr. 1 Vaslui, Directia de Sãnãtate Publicã, în colaborare cu Filiala de Cruce Rosie Vaslui a organizat o actiune prilejuitã de celebrarea, pe data de 4 februarie, a Zilei Mondiale de Luptã împotriva Cancerului. A fost debutul unei campanii care se va derula pe tot parcursul lunii febrarie în unitãtile de învãtãmânt din judetul Vaslui, campanie destinatã reducerii numãrul de decese care pot fi prevenite în fiecare an prin cresterea gradului de constientizare a cancerul în rândul publicului larg. În cadrul acestei campanii, specialisti din cadrul Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sãnãtãtii, împreunã cu parteneri angrenati în aceastã activitate vor distribui materiale IEC si vor organiza seminarii în rândul populatiei cu privire la adoptarea unui comportament sãnãtos si informarea cu privire la prevenirea cancerului. „Asa cum cancerul afecteazã pe toatã lumea în moduri diferite, fiecare dintre noi avem puterea de a lua mãsuri pentru a reduce impactul bolii asupra persoanelor, familiilor si comunitãtilor. Având loc sub sloganul „Noi Putem. Eu Pot.”, campania Ziua Mondialã de Luptã împotriva Cancerului 2017 exploreazã actiuni pe care putem sã le întreprindem pentru a salva vieti, pentru a atinge o mai mare echitate în îngrijirea cancerului si pentru a face din lupta împotriva cancerului o prioritate la cele mai înalte niveluri politice”, a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui. O statisticã îngrijorãtoare a DSP Vaslui aratã cã, la sfârsitul anului 2016, în evidentele medicilor specialisti erau un numãr de 8.090 vasluieni suferind de diverse forme de cancer, din care 1.144 cazuri noi. Asta în conditiile în care Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui nu dispune decât de doi medici rezidenti si un medic primar cu jumãtate de normã, dupã plecarea, acum un an, a medicului specialist, iar bolnavii care au nevoie de tratament cu citostatice sunt obligati sã se deplaseze la Iasi.