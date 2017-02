Zece ani de închisoare pentru bãrbatul care si-a ucis în bãtaie iubitul

luni, februarie 20, 2017, 3:00

Vineri, judecãtorii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in cazul Gabriel Moisanu, un bãrbat in varstã de 39 de ani din Bunesti Averesti, acuzat de omor calificat. Individul fusese arestat in iulie 2016, dupã ce, ani de-a randul, terorizase, prin faptele sale, intreaga comunitate din satul Bunesti. Cunoscut cã purta adesea la el cutit sau alte arme albe, Moisanu, zis ‘Benu’, mai ales la betie, fura din gospodãriile oamenilor sau bãtea pe oricine ii iesea in cale, chiar fãrã motiv. De altfel, in 2011, sotia sa, cu care avea doi copii, a divortat de el, tot pentru cã era frecvent bãtutã de acesta. Mai mult, individul avea o ‘aventurã’ cu un bãrbat cu sapte ani mai tanãr pe care-l teroriza, obligandu-l sã intretinã relatii homosexuale cu el. De multe ori, intra chiar si in miezul noptii in casa in care victima locuia impreunã cu pãrintii si-l smulgea din pat, bãtandu-i fãrã milã pe cei din casã, dacã indrãzneau sã se opunã. Asa s-a intamplat intr-o noapte de la incepului lunii iulie, ultima datã cand victima a mai fost vãzutã in viatã de pãrintii sãi, dupã ce a fost luat cu forta din casã de cãtre Moisanu. Douã zile mai tarziu, in timp ce erau pe camp, victima fiind obligatã sã munceascã in schimbul unui blid de mancare, intre cei doi a izbucnit o ceartã, din cauzã cã tanãrul ar fi incercat sã aplaneze un conflict pe care Moisanu il avea cu un cioban. Imediat, acesta l-a luat pe tanãr la bãtaie, aplicandu-i zeci de lovituri, pand cand victima a incetat sã mai sufle, apoi a aruncat trupul neinsufletit intro rapã din apropiere. Ulterior, ucigasul a sunat la 112, anuntand cã tanãrul ar fi cãzut din cãruta cu care fuseserã la incãrcat ovãz, si ar fi grav rãnit. Cercetãrile politistilor au descoperit adevãrul, astfel cã ucigasul, care se ascunsese in beci, a fost arestat si, ulterior, trimis in judecatã pentru comiterea infractiunii de omor. Vineri, Gabriel Moisanu si-a primit pedeapsa: 10 ani de inchisoare cu executare si plata sumei de 50.000 lei drept daune morale sorei victimei. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi atacatã cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.